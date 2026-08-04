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La Semarnat y la ATDT reducen los trámites ambientales de 10 a 7

Las autoridades señalan que el rediseño elimina redundancias, permite gestionar solicitudes en línea y reduce traslados y costos, mientras mantiene la legalidad y la transparencia en la evaluación de obras y plazos

México reporta avances significativos en la reducción de trámites tras la entrada en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
México reporta avances significativos en la reducción de trámites tras la entrada en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (Cortesía)
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La reducción de trámites administrativos ambientales representa un cambio relevante para quienes gestionan proyectos en México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) anunciaron la entrada en vigor de nuevas reglas que disminuyen los trámites de 10 a 7 y los requisitos por procedimiento de 12 a solo 4.

Con estas medidas, el gobierno busca que el proceso para obtener autorizaciones en materia de impacto ambiental y forestal sea más rápido y transparente. Ahora, personas físicas, organizaciones comunitarias, empresas y dependencias públicas tendrán acceso a una administración más ágil al presentar proyectos sociales y comunitarios.

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La decisión se oficializó con acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación en las ediciones del 25 de julio de 2025 y 1 de abril de 2026. Dichas reglas aplican para la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental, tanto en modalidad particular como regional, así como para solicitudes de exención, informes preventivos, cambios de titularidad, renuncias de autorización y modificaciones de obras o plazos.

De acuerdo con las autoridades, la simplificación administrativa permitirá una dictaminación más eficiente de proyectos clave para el desarrollo, sin descuidar la protección al derecho a un medio ambiente sano.

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Objetivos de la reforma administrativa ambiental

El propósito principal de estos cambios es modernizar la gestión ambiental en México. La Semarnat y la ATDT coordinan esfuerzos para digitalizar trámites, eliminar redundancias y hacer más accesible la gestión de permisos, garantizando al mismo tiempo la transparencia y la legalidad en los procedimientos.

La reducción de requisitos implica menos documentación, pero no una flexibilización de los estándares de protección ambiental. Las instituciones aseguran que la transformación busca facilitar la inversión y el desarrollo comunitario, sin comprometer los controles ambientales en vigor.

Alcance y aplicación de las nuevas disposiciones

Las modificaciones ya están vigentes y afectan directamente a quienes deben tramitar autorizaciones para proyectos que requieren evaluaciones ambientales. Los cambios aplican a manifestaciones de impacto ambiental, informes preventivos y otros procedimientos relacionados, simplificando los pasos y la documentación necesaria.

Las autoridades sostienen que la reforma responde a la necesidad de “una administración pública ágil y moderna”, adaptada a los retos actuales en materia de desarrollo social, comunitario y empresarial.

Perspectiva de digitalización y futuro de los trámites

La Semarnat y la ATDT coinciden en que la digitalización de estos procesos reducirá la burocracia, agilizará los tiempos de respuesta y aumentará la transparencia. El objetivo es que los trámites puedan realizarse en línea, disminuyendo traslados y costos para los usuarios.

Ambas dependencias insisten en que la transformación administrativa no significa relajar la protección ambiental, sino facilitar el cumplimiento de la ley para quienes impulsan proyectos que benefician a la sociedad mexicana.

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