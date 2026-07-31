Euro hoy en México: cotización de cierre del 31 de julio

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,98 pesos mexicanos, registrando una disminución del 0,08% frente al precio de cierre anterior de 20 pesos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha experimentado un avance del 0,39%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -7,49%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando presiones a la baja en este par. La volatilidad actual del 5,07% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, lo que sugiere un ambiente de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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