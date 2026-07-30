México
Agregar Infobae enGoogle

¿Por qué te enfermas después de las vacaciones? Estas son las causas más comunes

Los adultos mayores y las personas con condiciones crónicas deben prestar atención especial a los síntomas y cuidar la continuidad de sus tratamientos

Primer plano de dos mujeres en un espacio público interior; una se cubre el rostro con las manos y la otra tiene la mano en la barbilla.
Una mujer se cubre el rostro con las manos en un concurrido espacio público, lo cual indica malestar físico, una situación frecuente después del regreso de las vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La creencia de que “siempre se enferman después de las vacaciones” surge cada vez que finaliza el receso escolar o laboral y las actividades cotidianas retoman su ritmo habitual.

Muchas personas experimentan malestares justo al regresar a sus compromisos diarios, lo que alimenta esta percepción. Sin embargo, no existe una relación directa entre el descanso vacacional y la aparición de enfermedades, según aclaró el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM.

PUBLICIDAD

Durante el periodo de asueto, múltiples factores pueden coincidir y elevar la probabilidad de padecer alguna afección o de hacer más evidentes ciertos trastornos previos. Alteraciones en los horarios de sueño, cambios en la dieta, menor actividad física y la exposición a entornos diferentes son algunos de los elementos que, según el especialista, suelen estar presentes y contribuyen a este fenómeno.

En realidad, la mayoría de los riesgos asociados al regreso se relacionan con variaciones en los hábitos y con la exposición a ambientes concurridos. Espacios como aeropuertos, terminales, museos y hoteles facilitan el contacto con personas de distintas procedencias y, con ello, con virus respiratorios o agentes infecciosos.

PUBLICIDAD

Factores que influyen en la salud tras las vacaciones

Al viajar, las personas suelen permanecer en lugares cerrados o poco ventilados, lo que incrementa las probabilidades de contagio de infecciones respiratorias. Además, el uso continuo del aire acondicionado, los cambios de temperatura, la exposición prolongada al sol y la deshidratación constituyen riesgos adicionales que pueden impactar el bienestar.

La alimentación es otro aspecto crucial. Comer fuera del hogar, experimentar con nuevos platillos o modificar los horarios puede provocar molestias digestivas, reactivar enfermedades previas o ser la causa de padecimientos gastrointestinales, especialmente si se consumen alimentos o agua en condiciones poco higiénicas.

Infografía con título, texto introductorio, un hombre agotado en un aeropuerto y seis recuadros con iconos sobre factores de riesgo y síntomas.
Una infografía de Infobae explica los factores de riesgo de contraer enfermedades durante los viajes y los malestares asociados al regresar a la rutina, como infecciones y estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo de incubación contribuye también a la sensación de que el descanso propicia malestares. Por ejemplo, una persona puede contagiarse durante el viaje y empezar a manifestar síntomas días después, cuando ya ha retomado sus actividades. Este fenómeno se observa tanto en gripes como en dolores de estomago, e incluso en afecciones como el dengue, cuyo cuadro clínico puede aparecer varios días tras el regreso.

El estrés asociado al retorno a la rutina, junto con la ansiedad por las responsabilidades pendientes, puede modificar la respuesta inmunológica temporalmente. Esta combinación de factores puede favorecer la aparición de molestias como gastritis, colitis, crisis asmáticas o alergias, además de una sensación sostenida de fatiga durante los primeros días de reincorporación.

Recomendaciones preventivas para el periodo vacacional

Algunos sectores de la población presentan una mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades tras un viaje. Los adultos mayores, las personas con condiciones crónicas y quienes estuvieron en contacto con multitudes deben prestar atención especial a los síntomas y cuidar la continuidad de sus tratamientos. En el caso de quienes padecen diabetes o hipertensión, la alteración de horarios de medicamentos o cambios en la dieta pueden provocar descompensaciones que se manifiestan al regresar a casa.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, la exposición a riesgos adicionales como accidentes, intoxicaciones o situaciones de violencia aumenta durante las vacaciones, especialmente si no cuentan con la supervisión adecuada. Por ello, se recomienda fortalecer las medidas de cuidado en el hogar y la comunidad.

Para reducir la probabilidad de enfermar después del receso, mantener hábitos básicos de prevención resulta fundamental: lavado frecuente de manos, consumo de agua potable y alimentos bien cocidos, descanso suficiente, hidratación constante y ventilación adecuada de los espacios. El uso de cubrebocas puede ser útil en lugares concurridos o si se presentan síntomas respiratorios.

La mejor estrategia para conservar un sistema inmunológico fuerte consiste en mantener una alimentación variada que incluya frutas, verduras, cereales integrales y proteínas de calidad, junto con una hidratación adecuada. Si aparecen fiebre, tos, diarrea u otros malestares en los días posteriores al regreso, es aconsejable consultar a un médico e informar sobre los lugares visitados y actividades recientes, ya que estos datos pueden ser clave para el diagnóstico.

Temas Relacionados

vacacionesviajeenfermedadsalud públicaUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena comienza a mover sus piezas para la elección de gobernador en Sonora

El estudio coloca a Célida López al frente de las preferencias internas entre los aspirantes morenistas y la ubica como la mejor evaluada bajo la metodología de selección del partido

Morena comienza a mover sus piezas para la elección de gobernador en Sonora

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy jueves 30 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy jueves 30 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 30 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 30 de julio

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 30 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 30 de julio

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 30 de julio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 30 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reconoce Fiscalía aumento de homicidios en la zona occidente de Chihuahua

Reconoce Fiscalía aumento de homicidios en la zona occidente de Chihuahua

El relato inédito del amigo colombiano de “El Mencho” en prisión: chistes, peleas y su gusto por ver la maldad de los otros

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Golpe a “Don Checo”: desmantelan dos células dedicadas al huachicoleo de Gas LP en el Edomex

Detienen a “El Miky”, operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Temblor hoy 30 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

¿Quién nominó a quién en la primera nominación de La Casa de los Famosos México? Así repartieron sus puntos

Así reaccionó Arantza Ruiz tras quedar nominada en La Casa de los Famosos México 2026: “Me lo esperaba”

Karely Ruiz responde a quienes la acusan de inventar el robo en su casa: “La gente está enferma”

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Por qué las estrellas de la Liga MX fueron derrotadas por las MLS

Obed Vargas anota su primer gol con el Atlético de Madrid y gana confianza con Simeone

Samy Rivers acusa desigualdad tras derrota ante RoRo en La Velada del Año 6

La promesa que Andy Ruiz realizó en su regreso al boxeo junto a Eddie Hearn, su promotor