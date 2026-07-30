¿Quién nominó a quién en la primera nominación de La Casa de los Famosos México? Así repartieron sus puntos

La primera gala del reality dejó ver alianzas y rivalidades tempranas, mientras la tensión entre mujeres dominó la dinámica de nominación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 cerró con su primera nominación, una gala que dejó en claro quiénes serán las figuras más vigiladas por el resto de los habitantes. La noche del 29 de julio, La Jefa convocó uno a uno al confesionario para que cada participante revelara en vivo cómo distribuyó sus puntos.

Yanet García se convirtió en el blanco favorito de la noche. Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo, Masad Altamimi, Memo Schutz, Moisés Peñaloza y Flor le otorgaron puntos, lo que la posiciona como la habitante con mayor acumulado de votos en esta primera ronda.

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Arantza y Mariana también subieron a la placa

Arantza Ruiz también acumuló puntos de varios compañeros. Ximena Herrera le dio dos puntos, Yanet García otros dos, Mariana Ochoa uno, Aldo Rendón dos y Yahir uno. Por su parte, Mariana Ochoa recibió dos puntos de Arantza, dos de Flor y uno de Brianda.

La distribución dejó ver alianzas tempranas. Ximena Herrera nominó a Moisés y a Arantza por “poca convivencia”. Yanet García, a su vez, justificó su voto contra Arantza con una razón de juego: “Le voy a dar dos puntos a Arantza porque nominó a Aldo y creo que es lo justo”.

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Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Masad Altamimi y cinco habitantes más coincidieron en nominar a Yanet García durante la primera gala de eliminación del reality. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Fede, el habitante infiltrado que no nominó

El uruguayo Fede fue el único habitante que no repartió puntos. La Jefa lo llamó al confesionario solo para guardar las apariencias. “Tú no vas a nominar socio, pero tenemos que hacer la finta”, le dijo. Fede respondió: “Gracias por dejarme no nominar, era imposible”.

Brianda entró a la dinámica con ventaja: gracias a la moneda del destino, sus puntos se duplicaron. Nominó a Mariana con un punto y a Gema Garoa con dos.

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La tensión entre mujeres, tema de la noche

El invitado de la gala, Alexis Ayala, analizó el patrón que dejó la nominación: “Es la lucha de poder, empezar a querer quedarse como reinado y como líderes de alguna manera entre género. Es una manera de decir: me estorba esta mujer, es más bella, es más inteligente, es más creativa”.

Dentro de la casa, la convivencia ya genera roces. Cynthia Klitbo ha reclamado falta de higiene en áreas comunes, y Yanet García protagoniza momentos de tensión, desde comentarios de Ese Pérez hasta quejas por ronquidos en el Cuarto Ibiza que ya plantean posibles cambios de habitación.

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Así quedó la tabla de puntos de la primera nominación

Yanet García fue la habitante más nominada de la noche; Fede fue el único que no repartió puntos gracias a un acuerdo con La Jefa. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Cada habitante repartió sus votos frente a La Jefa en el confesionario. Estos fueron los resultados:

Aldo Rendón: dos puntos a Arantza, uno a Yanet.

Ernesto Laguardia: dos puntos a Yanet, uno a Arantza.

Karina Torres: dos puntos a Luis Chaparro, uno a Flor.

Ximena Herrera: dos puntos a Moisés, uno a Arantza.

Luis Chaparro: dos puntos a Yanet, uno a Masad.

Arantza Ruiz: dos puntos a Mariana, uno a Ximena.

Mariana Ochoa: dos puntos a Yanet, uno a Arantza.

Yanet García: dos puntos a Arantza, uno a Mariana.

Ese Pérez: dos puntos a Memo, uno a Masad.

Cynthia Klitbo: dos puntos a Yanet, uno a Ximena.

Fede: no nominó por ser el habitante infiltrado.

Gema Garoa: dos puntos a Ximena, uno a Memo.

Yahir: dos puntos a Brianda, uno a Arantza.

Flor Vigna: dos puntos a Mariana, uno a Yanet.

Moisés Peñaloza: dos puntos a Yanet, uno a Ximena.

Memo Schutz: dos puntos a Yanet, uno a Ese.

Brianda: cuatro puntos a Mariana, dos a Gema.

Yanet García lidera los nominados con 16 puntos

El próximo domingo 2 de agosto se conocerá al primer eliminado de la temporada, según los resultados de la votación del público. Los nominados de esta semana son:

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Aldo Rendón quedó en nominación directa. Yanet García acumuló 16 puntos. Mariana Ochoa sumó 9 puntos. Arantza Ruiz llegó a 8 puntos. Ximena Herrera obtuvo 5 puntos. Luis Chaparro y Memo Schutz cerraron la lista con 3 puntos cada uno.