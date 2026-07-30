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Morena comienza a mover sus piezas para la elección de gobernador en Sonora

El estudio coloca a Célida López al frente de las preferencias internas entre los aspirantes morenistas y la ubica como la mejor evaluada bajo la metodología de selección del partido

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A poco más de un año del inicio formal del proceso electoral, Morena comienza a perfilar a los cuadros que podrían competir por la candidatura al gobierno de Sonora en las elecciones de 2027.

Una encuesta ofrece un primer panorama sobre la contienda interna del partido y muestra una competencia cerrada entre sus principales aspirantes. De acuerdo con los resultados del sondeo, Célida López encabeza la preferencia bruta entre los perfiles de Morena con 16 por ciento de las menciones.

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En segundo lugar aparece Javier Lamarque, con 14 por ciento, mientras que Lorenia Valles ocupa la tercera posición con 13 por ciento.

Aunque la diferencia entre los tres aspirantes es reducida, la medición coloca a la exalcaldesa de Hermosillo al frente de la contienda interna, en un escenario que todavía luce abierto conforme se acerca la definición de la candidatura.

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Además de medir la intención de apoyo entre los aspirantes, la encuesta evaluó el nivel de conocimiento de cada uno de los perfiles. En este apartado, Célida López también obtuvo el mejor resultado.

El estudio señala que 49 por ciento de las personas encuestadas afirmó conocerla o haber escuchado hablar de ella, porcentaje superior al registrado por Javier Lamarque y María Dolores del Río, quienes alcanzan 42 por ciento de reconocimiento.

La medición también incorporó la metodología de valoración interna que Morena utiliza para definir a sus candidatos. Bajo ese criterio, López obtuvo la calificación más alta con 8.5 puntos sobre 10.

Morena comienza a perfilar a sus posibles aspirantes rumbo a la elección de gobernador de Sonora en 2027, luego de que una encuesta de Enkoll mostrara el primer escenario de la contienda interna del partido
Morena comienza a perfilar a sus posibles aspirantes rumbo a la elección de gobernador de Sonora en 2027, luego de que una encuesta de Enkoll mostrara el primer escenario de la contienda interna del partido

En contraste, Javier Lamarque registró 1.5 puntos, mientras que el resto de los aspirantes considerados en el ejercicio no obtuvo puntuación.

Los atributos mejor evaluados

El análisis de Enkoll también desglosa la percepción ciudadana sobre distintos atributos de los aspirantes.

En el caso de Célida López, sus mejores resultados se concentran en conocimiento del estado, rubro en el que alcanza 23.3 por ciento, así como en cercanía con la gente, con 17.5 por ciento.

Por su parte, Javier Lamarque obtiene sus principales fortalezas en honestidad, donde registra 15 por ciento, y en cumplimiento de promesas, con 14.9 por ciento.

Estos indicadores forman parte de la evaluación integral utilizada para medir el posicionamiento de los perfiles dentro de la competencia interna.

Morena mantiene ventaja partidista en Sonora

Más allá de la medición entre aspirantes, la encuesta elaborada por la casa Enkoll también ofrece un panorama sobre la afinidad partidista en Sonora rumbo a la elección de 2027.

El ejercicio coloca a Morena como la fuerza política con mayor respaldo ciudadano, al registrar 45 por ciento de afinidad partidista entre las personas consultadas.

En un segundo nivel aparecen PAN y Movimiento Ciudadano, ambos con 10 por ciento de las preferencias. Más atrás se ubica el PRI, con 6 por ciento. El PVEM y el Partido Sonorense obtienen 2 por ciento cada uno, mientras que PT, PRD y PES registran 1 por ciento, respectivamente.

Asimismo, 16 por ciento de los encuestados se declaró sin identificación partidista, lo que refleja que aún existe un segmento del electorado que no manifiesta preferencia política.

Aunque el proceso electoral para renovar la gubernatura de Sonora aún no inicia formalmente, la encuesta de Enkoll representa una de las primeras fotografías del escenario interno de Morena y muestra que el partido ya comienza a perfilar a quienes buscarían convertirse en su abanderado para la elección de 2027.

Los resultados evidencian una competencia cerrada entre los principales aspirantes, pero con una ventaja inicial para Célida López tanto en preferencia como en nivel de conocimiento y en la evaluación aplicada bajo la metodología interna del partido, mientras Morena conserva una posición dominante en la entidad de cara a la próxima renovación del Poder Ejecutivo estatal.

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