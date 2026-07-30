Así reaccionó Arantza Ruiz tras quedar nominada en La Casa de los Famosos México 2026: “Me lo esperaba”

Arantza Ruiz, una de las nominadas en la primera semana de LCDLFM 4. (LCDLFM)

Guardar

La actriz Arantza Ruiz pasó al confesionario la noche del miércoles 29 de julio, minutos después de quedar nominada en la primera placa de La Casa de los Famosos México 2026, y fue directa sobre lo que sentía: “Honestamente me lo esperaba un poquito.”

La actriz de 29 años acumuló 8 puntos en la primera nominación formal de la temporada, convirtiéndose en la tercera más votada de la noche, solo detrás de Yanet García con 16 puntos y Mariana Ochoa con 9.

PUBLICIDAD

Junto a ella quedaron en la placa Ximena Herrera con 5 puntos, Luis Chaparro y Memo Schutz con 3 cada uno, y Aldo Rendón, nominado directamente desde la noche del estreno.

Por qué Arantza sabía que la iban a nominar desde el primer día

Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)

La razón que Arantza Ruiz explicó en el confesionario es concreta y tiene que ver con la dinámica del teléfono rojo de la noche del estreno. Wendy Guevara llamó a la casa, Arantza contestó primero y recibió la instrucción de nominar directamente a un compañero. Eligió a Aldo Rendón. Esa decisión, aunque fue forzada por la mecánica del juego, le generó una deuda inmediata con quienes aprecian al stylist sinaloense, según la joven.

PUBLICIDAD

“Justo por la nominación que tuve que hacerle a Aldo, porque tenía que escoger a alguien al azar, yo ya sabía que iba a recibir dos puntos de alguien y que eso me ponía en una situación muy vulnerable para que más personas se sumaran, sobre todo porque incluso yo quiero mucho a Aldo y los demás quieren mucho a Aldo también”, explicó ante La Jefa.

Yanet García le dio dos puntos directamente y lo justificó en el confesionario: “Le voy a dar dos puntos a Arantza porque nominó a Aldo y creo que es lo justo.”

PUBLICIDAD

Aldo Rendón, ya nominado, también le repartió dos puntos. A esos cuatro se sumaron los puntos de Mariana Ochoa, Yahir y Ximena Herrera, completando los ocho que la colocaron en la placa.

Cuando La Jefa le preguntó a Arantza por qué creía que la habían nominado, Ruiz ofreció su propia lectura sin victimizarse: “Creo que no soy tan explosiva, creo que tengo mis momentos, pero tal vez sigo siendo una persona que convive con cierta gente y tal vez no soy el alma de la casa en este momento.”

PUBLICIDAD

“Por cosas más estúpidas me lo llegué a tomar personal”

Arantza Ruiz reacciona a su nominación en LCDLFM. (LCDLFM/Televisa)

La pregunta más reveladora del confesionario llegó cuando La Jefa le preguntó si cambiaría algo en caso de sobrevivir a la nominación. Arantza respondió con una autocrítica:

“Creo que cambiaría el que prometí no tomarme las cosas personales y que prometí ser muy paciente y me encanta echarle la culpa a la hormona, pero la verdad es que en cualquier circunstancia uno debería de poder controlarse”, dijo.

PUBLICIDAD

Y añadió: “Ahorita que estoy nominada no me lo estoy tomando personal y creo que por cosas más estúpidas, perdón por la palabra, me lo llegué a tomar personal.”

La referencia apunta directamente al conflicto del desayuno con Mariana Ochoa que protagonizó días antes, cuando Ruiz se desveló con insomnio para preparar la comida y Ochoa llegó a la cocina a ofrecer los ingredientes como si fueran suyos.

PUBLICIDAD

Arantza Ruiz le contó a Fede Vigevani que se desveló con insomnio para picar todo el desayuno y que Mariana Ochoa se llevó el crédito por la mañana, lo que le molestó. (LCDLFM)

Ruiz cerró su paso por el confesionario con una frase que resume su postura: “A mí me gustaría quedarme más tiempo. Pero bueno, Dios dirá qué pasará las siguientes semanas.”

El primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 se conocerá este domingo. Las votaciones para salvar a los nominados están abiertas en el sitio oficial del programa. Los usuarios con suscripción a ViX Premium pueden emitir 10 votos por día durante el periodo de votación. El programa puede verse de domingo a viernes en Canal de las Estrellas y Canal 5.

PUBLICIDAD