IMSS alerta por uso excesivo de pantallas en vacaciones: advierte riesgos para la salud visual de niñas y niños

Especialistas del IMSS recomiendan limitar el tiempo frente a dispositivos electrónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las vacaciones de verano representan una oportunidad para el descanso y la recreación de millones de estudiantes; sin embargo, también suelen incrementar el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a celulares, tabletas, computadoras y consolas de videojuegos. Ante este panorama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones en la salud visual y promover hábitos saludables.

La coordinadora auxiliar de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud del IMSS Estado de México Oriente, la médica Trinidad Sánchez Ramírez, explicó que la exposición prolongada a pantallas puede generar diversas molestias oculares e incluso alterar el descanso, por lo que hizo un llamado a madres, padres y tutores para supervisar el tiempo que los menores utilizan estos dispositivos durante el periodo vacacional.

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¿Cuáles son los riesgos del uso excesivo de pantallas?

Una infografía de Infobae detalla cómo el uso del celular antes de dormir afecta funciones cerebrales y ofrece recomendaciones para proteger el descanso y la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista indicó que permanecer durante varias horas frente a dispositivos electrónicos, especialmente durante la noche o antes de dormir y con las luces apagadas, incrementa el riesgo de desarrollar fatiga visual, resequedad ocular y problemas para conciliar el sueño.

Además, señaló que la exposición constante a la luz azul emitida por las pantallas puede afectar la calidad del descanso, lo que repercute directamente en el rendimiento físico, emocional y cognitivo de niñas, niños y adolescentes.

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Por ello, recomendó evitar el uso continuo de celulares, tabletas, computadoras y videojuegos, principalmente en horarios nocturnos.

IMSS recomienda hacer pausas y proteger la vista

Entre las medidas preventivas, el IMSS Estado de México Oriente aconseja utilizar lentes con protección o filtros de pantalla para disminuir la exposición a la luz azul.

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Asimismo, la médica Trinidad Sánchez Ramírez explicó que es importante lubricar los ojos cuando sea necesario y realizar pausas periódicas mientras se utilizan dispositivos electrónicos, con el objetivo de reducir el esfuerzo visual.

Estas acciones, destacó, ayudan a prevenir molestias oculares y disminuyen el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el uso excesivo de pantallas.

Síntomas que alertan sobre daño ocular

Elementos para el cuidado de la vista, incluyendo lágrimas artificiales, un estuche para lentes de contacto y dos pares de gafas, se disponen junto a un teléfono móvil con pantalla brillante sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista detalló que existen diversos signos que pueden indicar una afectación en la salud visual y que no deben pasarse por alto.

Entre los síntomas más frecuentes destacan:

Sensación de resequedad en los ojos.

Sensación de arena o cuerpo extraño.

Enrojecimiento ocular.

Visión borrosa.

Dificultad para enfocar la mirada.

En caso de que estas molestias persistan o aumenten con el paso de los días, recomendó acudir a una valoración médica para recibir un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones.

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El uso excesivo de dispositivos puede favorecer enfermedades visuales

Aunque reconoció que los dispositivos electrónicos son herramientas fundamentales para el aprendizaje, la comunicación y el entretenimiento, la especialista advirtió que su uso prolongado puede incrementar la posibilidad de desarrollar alteraciones visuales.

Entre ellas mencionó el síndrome de ojo seco, la miopía y la fotofobia, padecimientos cuya incidencia ha aumentado debido al mayor tiempo que las personas permanecen frente a pantallas tanto por actividades escolares como recreativas.

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Por ello, insistió en que es indispensable establecer horarios de uso, promover descansos frecuentes y procurar que los menores alternen las actividades digitales con otras que no impliquen exposición a dispositivos electrónicos.

Actividades al aire libre, la mejor alternativa durante las vacaciones

El IMSS hizo un llamado a las familias para aprovechar las vacaciones como una oportunidad para fortalecer la convivencia y fomentar hábitos saludables (crédito Alcaldía de Bogotá)

El IMSS Estado de México Oriente hizo un llamado a las familias para aprovechar las vacaciones como una oportunidad para fortalecer la convivencia y fomentar hábitos saludables.

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La institución recomendó incentivar actividades recreativas al aire libre, la práctica de ejercicio físico, juegos tradicionales y momentos de convivencia familiar, ya que estas acciones contribuyen a disminuir el tiempo frente a pantallas y favorecen el bienestar físico, emocional y visual de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el Seguro Social reiteró que una adecuada supervisión por parte de madres, padres y tutores resulta fundamental para prevenir problemas de salud derivados del uso excesivo de dispositivos electrónicos, especialmente durante el periodo vacacional, cuando el tiempo libre suele traducirse en un mayor consumo de contenido digital. Una combinación equilibrada entre tecnología, descanso y actividades recreativas puede marcar la diferencia para proteger la salud visual de las nuevas generaciones.

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