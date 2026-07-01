Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: el aviso importante para las personas que se acaban de registrar

Este 2026, quienes se registraron recientemente en Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un aviso clave en los próximos días sobre la recolección de su tarjeta del Bienestar.

Este 2026, quienes se registraron recientemente en Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un aviso clave en los próximos días sobre la recolección de su tarjeta del Bienestar. El programa, dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, ofrece una capacitación laboral gratuita de 12 meses, un apoyo mensual de 9,582 pesos y acceso al seguro médico del IMSS.

Para quienes se integren durante julio, la recomendación es consultar la plataforma digital oficial para conocer el lugar y la fecha en que deben acudir por el plástico necesario para el cobro de sus apoyos.

PUBLICIDAD

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

Durante la convocatoria realizada en junio, el programa sumó a una nueva generación de aprendices que comenzará actividades laborales en la segunda semana de julio. Según cifras recientes, Jóvenes Construyendo el Futuro ha incorporado desde su inicio a 3,423,461 personas, de las cuales el 58% son mujeres. La inversión acumulada asciende a 158,000 millones de pesos y la meta de 2026 es incluir a 500,000 jóvenes más, quienes recibirán el apoyo económico de manera bimestral.

Nuevo procedimiento para aprendices que inician capacitación

El aviso importante para quienes acaban de registrarse es la proximidad del proceso de entrega de la tarjeta del Bienestar, indispensable para recibir los pagos mensuales. Las autoridades recomiendan estar pendientes de la plataforma digital oficial, donde se notificará a cada aprendiz el lugar y la fecha exacta para recoger la tarjeta. El uso de la tarjeta es obligatorio para el depósito de los recursos y para mantener la regularidad en los pagos.

PUBLICIDAD

Un hombre y una mujer aparecen en pantalla, cada uno sosteniendo una Tarjeta del Bienestar y documentos informativos. El contenido visual y textual anuncia la próxima entrega de las Tarjetas del Bienestar. Se muestra información para quienes inician capacitación o esperan su tarjeta. Se indica a los beneficiarios que revisen una plataforma digital para conocer cuándo y dónde recoger su tarjeta. El material incluye un descargo de responsabilidad sobre el programa social.

El programa contempla un esquema de capacitación de hasta 12 meses en centros de trabajo públicos, privados y sociales registrados, con jornadas de entre cinco y ocho horas diarias, distribuidas en cinco días por semana. Cada aprendiz puede elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud. Al concluir el periodo de formación, los aprendices obtienen un certificado que respalda las habilidades adquiridas durante su estancia.

Durante el proceso de capacitación, las y los aprendices cuentan con seguro médico del IMSS que cubre enfermedad, maternidad y accidentes laborales. El objetivo central de Jóvenes Construyendo el Futuro es que las y los jóvenes adquieran experiencia suficiente para integrarse posteriormente al mercado laboral formal.

PUBLICIDAD

Alcance social y cifras del programa en 2026

El impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro se refleja en la dimensión de su cobertura y en la cantidad de recursos destinados desde su creación. Hasta la fecha, más de 3.4 millones de jóvenes han participado en el esquema, lo que ha implicado una inversión social acumulada de 158,000 millones de pesos. Para este año, el gobierno federal busca sumar medio millón de aprendices más, quienes recibirán apoyos económicos bimestrales y acceso a seguridad social.

Un joven profesional mexicano, vestido de traje, aparece junto al cartel del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, simbolizando las oportunidades de empleo para la juventud en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño del programa permite que cada centro de trabajo defina la jornada y el área de especialización de los aprendices, lo que contribuye a una formación personalizada según los intereses y necesidades del sector productivo. El apoyo mensual de 9,582 pesos ha sido ajustado para 2026 y se mantiene como uno de los incentivos principales para la permanencia de las y los jóvenes.

PUBLICIDAD

Para quienes acaban de integrarse, la recomendación principal es consultar la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro y atender los avisos oficiales sobre la entrega de la tarjeta del Bienestar. El acceso puntual al apoyo económico y a la capacitación depende de completar correctamente este proceso administrativo.