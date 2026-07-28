Construyen hotel en el Trevi pese a sellos de clausura (RS)

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La empresa Marriott mantiene trabajos de construcción en el Edificio Trevi desde este 9 de julio, cuando la Alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura por no presentar documentos de protección civil.

Camiones descargan material y las labores siguen, aun cuando la autoridad local ordenó suspender la obra gestionada por la firma dirigida por Federico Greppi.

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Sellos de clausura por orden de la Alcaldía Cuauhtémoc

La Alcaldía Cuauhtémoc colocó los sellos tras una verificación realizada por personal del INVEA. La inspección, confirmada por la administración local, derivó en la clausura por falta de documentos obligatorios.

Testigos en la zona reportan que, pese a la clausura, los trabajos de construcción no se detuvieron. Tapiales sobre la esquina de Colón y Doctor Mora bloquean la vista al interior, mientras continúan los movimientos de personal y materiales.

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Antecedentes: desalojo y fideicomiso

El Edificio Trevi fue construido hacia 1950 como alternativa de vivienda social junto a la Alameda Central. En 2018, inversionistas se apoderaron del inmueble mediante un fideicomiso. Ex inquilinos denuncian que fueron desalojados aun cuando presentaron comprobantes de pago y documentos de residencia.

Para 2020, el edificio quedó completamente deshabitado tras estos procesos. La empresa propietaria inició entonces obras que han sido señaladas por omitir regulaciones vigentes, según versiones recogidas en redes sociales y medios locales.

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Intervenciones y permisos omitidos

En 2019, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) colocó sellos por posibles irregularidades en el retiro de acabados en dos niveles del edificio. El propietario debió tramitar documentación tras esa intervención.

Durante 2023, las obras se incrementaron: se instaló una malla para agregar dos niveles adicionales, sin exhibir permisos visibles en la fachada del inmueble. Esta acción coincide con la tendencia de intervenir inmuebles protegidos en el centro de Ciudad de México, aunque no es común que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) autorice tales modificaciones.

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Proyecto hotelero y administración Marriott

El edificio, ubicado en una zona de alta demanda turística, se transformará en el hotel Boca Alameda Autograph Collection, bajo la administración de la cadena Marriott. El proyecto es supervisado por Federico Greppi, presidente de la empresa para América Latina y el Caribe.

Hasta este 28 de julio, la obra sigue activa pese a los sellos y la falta de documentos exhibidos. La presencia continua de camiones y trabajadores se constata desde la vía pública. Autoridades y vecinos reportan que la vigilancia sobre el cumplimiento de la clausura es limitada.

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