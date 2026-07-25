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Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, confirma que EEUU revocó su visa

La ahora militante del PT confirmó que las autoridades de Estados Unidos le retiraron el documento migratorio, luego de que diversos medios difundieran la información

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La ahora militante del PT, Montserrat Caballero, reconoció que EEUU le revocó su visa. Crédito: Meta / Montserrat Caballero
La alcaldesa de Tijuana, entre 2021 y 2024, Montserrat Caballero reconoció que EEUU le revocó su visa. Crédito: Meta / Montserrat Caballero

Este sábado, Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana, Baja California, confirmó que autoridades de Estados Unidos le revocaron su visa, pero intentó justificar el hecho afirmando que se trata de un “dilema lingüístico”.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la ahora militante del Partido del Trabajo (PT) aclaró el reportaje del Semanario Zeta, encabezado “Visa de Montserrat fue revocada, no retenida como dice”, y confirmó la información.

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Durante una transmisión en su perfil de Facebook, la exmilitante de Morena aseguró que la pérdida de su visa se debió a un dilema lingüístico, pues la razones de su revocación son el inicio de su proceso migratorio en búsqueda de su ciudadanía y no a alguna indagatoria en su contra por autoridades de la Unión Americana.

“Si tuviese una investigación seria como lo es el huachicol, el lavado de dinero en Estados Unidos, entonces no me retiran o me revocan mi visa; entonces me rechazan mi petición a la residencia. Porque la visa para mis efectos no es necesaria por lo que yo voy. ¿Luego entonces por qué mi proceso de residencia sigue en proceso?”, respondió Caballero Ramírez en su video de más de ocho minutos de duración.

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Pese a la revocación de su visa, Montserrat Caballero, aún aspira con ser gobernadora de Baja California. Crédito: Meta / Montserrat Caballero
Montserrat Caballero aún aspira con ser gobernadora de Baja California. Crédito: Meta / Montserrat Caballero

Busca Montserrat Caballero gubernatura de Baja California en 2027

El 27 de mayo de 2023, la exalcaldesa de Tijuana contrajo matrimonio con el ex árbitro profesional de la MLS, Said Ravanfar, y desde entonces se retiró de la vida pública.

No obstante, la política se inscribió después como aspirante a la candidatura por la gubernatura de Baja California para las elecciones de 2027, por el PT en la coalición que encabeza el régimen de Morena.

Minimiza revocación de su visa americana

Asimismo, Caballero trató de minimizar la revocación de su documento migratorio, insistiendo que ella ya había explicado su situación legal en la que se quedó sin visa con el objetivo de buscar la ciudadanía norteamericana.

“Yo lo dije cuando decidió volver al reflector”, señaló quien fuese alcaldesa de Tijuana entre 2021 y 2024 bajo los colores de Morena.

“Ahora dicen, mintió, mintió, porque no le retuvieron su visa, se la revocaron. Están usando una situación ‘lingüística’ porque quieren hacerte pensar que soy como ellos y que mentí. La cuestión ‘lingüística’ radica en utilizar otra palabra. Utilicé ‘retirar’, pero yo no busco una visa. Para utilizar la palabra ‘revocar’, ‘retirar’, ‘renovar’, el chiste es que no la tengo y no puedo cruzar. Utilicen la palabra que quieran. Para los efectos de mi proceso, la ‘revocación’ es porque estoy en un proceso de residencia. Entonces, ahí radica que me retiren mi visa, me revoquen mi visa”, sentenció la política mexicana.

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Culpa a alcalde de Tijuana por llevar proceso en México

Montserrat Caballero comentó que mientras tramita su ciudadanía en Estados Unidos por matrimonio decidió esperar en México la resolución de su solicitud, debido a procesos e investigaciones en su contra dentro del Ayuntamiento de Tijuana, según el Semanario Zeta.

De acuerdo con el medio, esas indagatorias se vinculan con el gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño e involucran a Abdiel Gutiérrez y a la síndica Teresita Balderas.

“Yo hubiera esperado allá, pero gracias a la síndico Teresita me tuve que esperar aquí para desahogar los procesos en los que me metió. Si yo me iba a Estados Unidos a esperar mi proceso en Estados Unidos, mi ciudadanía yo no podía regresar a México y entonces estos iban a aprovechar la situación y decir que hui. Iban a decir que ‘huyó con todos los millones’”, explicó.

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Transmisión sufre problemas técnicos

La transmisión de Montserrat Caballero –en la que confirmó la revocación de su visa– presentó fallas de conexión, y tuvo que interrumpir el mensaje sin despedirse de sus seguidores, que eran más de 17 mil.

Con estas acciones se ve complicado que Caballero Ramírez pueda competir por la gubernatura de Baja California en 2017, aunque la decisión final quedará en manos del Partido del Trabajo y hasta Morena.

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