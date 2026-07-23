Licencia de conducir en Acapulco: nuevos horarios, fines de semana y requisitos reducidos

El anuncio fue publicado el 26 de junio de 2026 en la Sala de Prensa del Gobierno Municipal. Pascual Díaz López, titular de la dependencia, encabezó la medida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación General de Movilidad y Transporte de Acapulco simplificó los requisitos y amplió los horarios de atención para tramitar la licencia de conducir, con atención por primera vez los sábados y domingos en horario extendido.

El anuncio fue publicado el 26 de junio de 2026 en la Sala de Prensa del Gobierno Municipal. Pascual Díaz López, titular de la dependencia, encabezó la medida.

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Este video es una campaña informativa de Tránsito Estatal Guerrero.

Qué cambió respecto al sistema anterior

Con la simplificación, la Coordinación General de Movilidad y Transporte (CGMT) establece que los ciudadanos solo deben presentar tres documentos: credencial para votar vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta antes de esta reforma, tramitar la licencia por primera vez en Acapulco exigía acta de nacimiento en original y copia, credencial del INE ampliada al 200%, CURP, comprobante de domicilio, fotografía tamaño infantil, y aprobar tanto el examen de la vista como el de manejo.

Con la simplificación, la Coordinación General de Movilidad y Transporte (CGMT) establece que los ciudadanos solo deben presentar tres documentos: credencial para votar vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio reciente. El comunicado oficial no especifica de forma explícita si los exámenes y la fotografía quedan eliminados, pero tampoco los incluye entre los nuevos requisitos.

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Díaz López señaló que el objetivo es reducir los tiempos de espera y brindar un servicio más accesible. La coordinación también recuerda que el trámite es personal y que los conductores deben asegurarse de que sus documentos estén en regla.

Horarios extendidos, incluyendo domingos

El esquema anterior no contemplaba atención en fin de semana. La incorporación del domingo al calendario de trámites es uno de los cambios más notorios del nuevo modelo de servicio, pensado para quienes no pueden acudir durante la semana laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De lunes a viernes, el módulo atiende de 9:00 a 17:00 horas. Los sábados y domingos el horario se extiende hasta las 19:00 horas, dos horas más que en días hábiles.

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El esquema anterior no contemplaba atención en fin de semana. La incorporación del domingo al calendario de trámites es uno de los cambios más notorios del nuevo modelo de servicio, pensado para quienes no pueden acudir durante la semana laboral.

“Los invitamos a realizar su trámite, brindamos atención durante toda la semana y facilitamos este proceso para la población”, expresó Díaz López en el comunicado oficial.

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Modalidades disponibles y costos de referencia

La CGMT expide siete modalidades de licencia: chofer del servicio público, chofer particular, automovilista, motociclista, permiso juvenil, permiso de aprendizaje y permiso para personas extranjeras.

En cuanto a los costos, la coordinación indica que la información actualizada puede consultarse en sus redes sociales oficiales. Los últimos valores publicados en la ficha de trámites del municipio —con fecha de actualización de febrero de 2023— registran $1,293.63 para chofer de servicio público por cinco años en primera vez, y $1,193.01 en renovación. El permiso juvenil figura en $982.41, el permiso de 30 días para aprender a manejar en $186.73, y el permiso para extranjeros en $339.22 la primera vez.

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Dado que esas tarifas corresponden a un documento previo a la simplificación de 2026, se recomienda confirmar los montos vigentes directamente con la dependencia antes de acudir.

Descuento para adultos mayores en Guerrero

La Tarjeta Dorada es muy parecida a la credencial INAPAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estado de Guerrero, los adultos mayores de 60 años con Tarjeta Dorada acceden a un 50% de descuento en el costo de la licencia de conducir, según información de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

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Con ese beneficio, la licencia tipo automovilista cuesta $240 pesos a tres años o $345 pesos a cinco años. El trámite estatal —distinto al municipal de Acapulco— se realiza de forma presencial en el Edificio Juan N. Álvarez, en Zaragoza esquina con 16 de Septiembre, colonia Centro de Chilpancingo.

Licencias de Acapulco con validez nacional

La simplificación de junio de 2026 se enmarca en un proceso más amplio de regularización. En mayo de 2026, El Sol de Acapulco informó que el municipio logró, mediante un convenio, que sus licencias aparecieran en el sistema nacional de registro, lo que les otorga validez en todo el territorio mexicano.

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El gobierno del estado también emitió un acuerdo para declarar la validez y reconocimiento estatal de licencias de conducir expedidas por autoridades municipales de Guerrero, según el registro oficial publicado en el portal del Gobierno del Estado.

Dónde tramitarla

Las oficinas de la CGMT se ubican en Cerrada de Caminos y Sonora s/n, colonia Progreso, Acapulco, código postal 39350. La dependencia atiende consultas por teléfono al 744 578 6875 y por correo a tramitesylicencias@acapulco.gob.mx.

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