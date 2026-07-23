Justicia civil y familiar en Oaxaca tendrá cambios: los tres Poderes se unen para aplicar el nuevo Código Nacional

El Poder Judicial, el Ejecutivo y el Congreso estatal se incorporaron a una comisión encargada de preparar la entrada en operación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

La justicia civil y familiar en Oaxaca se encamina hacia una transformación con la participación conjunta de los tres Poderes del estado. Por primera vez, representantes del Judicial, Ejecutivo y Legislativo se integraron en una sola comisión para coordinar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).

El objetivo de este grupo interinstitucional es garantizar que el nuevo ordenamiento jurídico entre en operación de manera ordenada, eficaz y oportuna, además de establecer las condiciones necesarias para ofrecer una justicia más ágil, expedita y cercana a la población oaxaqueña.

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La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Erika María Rodríguez Rodríguez, encabezó la toma de protesta de las nuevas personas integrantes de la comisión. En el acto estuvo presente el gobernador Salomón Jara como testigo de honor.

Durante la ceremonia rindieron protesta Ramiro Damián Sarabia Santiago, en representación del Poder Ejecutivo, así como las diputadas locales Analy Peral, Mónica Belén López Javier y Haydeé Reyes Soto. También se formalizó la incorporación de tres juzgadoras a este espacio de coordinación.

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Con estas adhesiones, la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares quedó integrada por 15 personas: 11 pertenecen al Poder Judicial, tres son legisladoras del Congreso de Oaxaca y una funge como enlace del Ejecutivo estatal.

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Erika María Rodríguez Rodríguez, encabezó la toma de protesta de las nuevas personas integrantes de la comisión, en un acto que contó con la presencia del gobernador Salomón Jara como testigo de honor

¿Qué hará la comisión encargada de aplicar el nuevo Código Nacional en Oaxaca?

La comisión fue constituida el pasado 9 de enero y es presidida por el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza. Su función consiste en impulsar las acciones necesarias para que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pueda operar exitosamente en Oaxaca.

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La aplicación del nuevo marco legal requiere una coordinación amplia entre las instituciones involucradas en la impartición de justicia. Entre los principales desafíos se encuentra preparar los procesos, estructuras y mecanismos que permitan atender los asuntos civiles y familiares bajo las reglas del nuevo sistema.

En este contexto, Erika María Rodríguez Rodríguez destacó que Oaxaca enfrenta condiciones particulares que deberán tomarse en cuenta durante el proceso de implementación.

La magistrada señaló que la compleja orografía estatal, su riqueza multicultural y el rezago histórico en materia de conectividad representan desafíos adicionales para acercar la justicia a todas las comunidades.

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También llamó a las nuevas personas integrantes de la comisión a redoblar esfuerzos ante el tiempo disponible y la cantidad de tareas pendientes. Asimismo, manifestó su compromiso de acompañar los trabajos requeridos para concretar la transición al nuevo modelo de justicia civil y familiar.

Los tres Poderes buscan una justicia más cercana a la población

La incorporación del Ejecutivo y el Legislativo fortalece el carácter interinstitucional de la comisión. La intención es que las decisiones relacionadas con la puesta en marcha del Código Nacional no recaigan únicamente en los órganos jurisdiccionales, sino que cuenten con la participación coordinada de los tres Poderes públicos.

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Los tres Poderes de Oaxaca suman esfuerzos para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y avanzar hacia una justicia más ágil y cercana a la población

Este trabajo conjunto busca sentar las bases para agilizar los procedimientos y mejorar la atención de los conflictos civiles y familiares. La reforma implica un cambio relevante para las personas que recurren a los tribunales en asuntos relacionados con controversias familiares, obligaciones civiles y otros procedimientos regulados por el nuevo ordenamiento.

La integración de la comisión representa uno de los primeros pasos institucionales para adaptar el sistema judicial de Oaxaca a las disposiciones nacionales. A partir de ahora, sus 15 integrantes deberán coordinar las medidas necesarias para que la transición responda tanto a las exigencias del Código Nacional como a las características sociales, culturales y territoriales de la entidad.

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Con este mecanismo de cooperación, los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo buscan que la aplicación del nuevo sistema se traduzca en una justicia pronta, ágil y accesible para las y los oaxaqueños.