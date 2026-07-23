México

Inflación en México cae a 3.10% en julio 2026: estos son los productos que más subieron y bajaron

Jitomate y cremas bajan; transporte aéreo y naranja suben. Aquí el detalle

Guardar
Google icon
Productos de la canasta básica suben de precio
Inflación en México cierra la primera quincena de julio en 5.6 por ciento. |Crédito: Cuartoscuro

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer este 23 de julio de 2026 los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que reflejan una desaceleración inflacionaria durante la primera quincena del mes.

La inflación general se ubica en 3.10% anual

De acuerdo con el reporte del INEGI, el INPC registró un nivel de 145.091 puntos, lo que representa un aumento de apenas 0.07% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación anual general se colocó en 3.10%, por debajo del 3.55% reportado en el mismo periodo de 2025.

PUBLICIDAD

Este dato coloca la variación quincenal como una de las más bajas de la última década, de acuerdo con la serie histórica presentada por el organismo, que muestra incrementos de hasta 0.71% en la primera quincena de julio de 2024.

¿Qué pasó con los precios subyacentes?

El índice subyacente, que excluye productos con precios volátiles, tuvo un incremento de 0.16% quincenal y de 3.95% anual. Dentro de este rubro:

PUBLICIDAD

  • Las mercancías subieron 0.11% quincenal
  • Los servicios avanzaron 0.20% quincenal

Frutas y verduras a la baja; transporte aéreo, al alza

El índice no subyacente presentó una caída de -0.23% quincenal, con una variación anual de apenas 0.21%. Según el desglose de INEGI:

  • Los precios de frutas y verduras cayeron 1.50% a tasa quincenal
  • Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.03%

Entre los productos genéricos con mayor incidencia a la baja destacaron:

  • Jitomate: -13.18%
  • Cremas para la piel: -2.03%
  • Gas doméstico LP: -0.50%

En contraste, los productos que más presionaron al alza fueron:

  • Transporte aéreo: 12.44%
  • Naranja: 6.02%
  • Servicios turísticos en paquete: 6.22%
Imagen EXDYD3WFDBGXBOVT427FP2YXKY

Morelos, la entidad con mayor variación

Por entidad federativa, Morelos registró el mayor incremento en el INPC con 0.92% quincenal, seguido de Baja California Sur (0.43%) y Nayarit (0.28%). En contraste, Chiapas presentó la mayor disminución, con -0.22%.

A nivel ciudades, Cuernavaca encabezó las alzas con 0.92%, mientras que Tuxtla Gutiérrez tuvo la mayor caída, con -0.32%.

Canasta básica creció 2.68% anual

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que da seguimiento a 170 productos básicos, no mostró variación a tasa quincenal, aunque acumula un crecimiento de 2.68% anual, cifra menor al 3.73% reportado en 2025.

De acuerdo con el INEGI, la próxima publicación quincenal del indicador se realizará el 24 de agosto de 2026.

Temas Relacionados

INEGIJitomateCanasta básicaInflacionMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Visitas domiciliarias del SAT: qué contribuyentes están en la mira, qué buscan y qué hacer si llegan

El SAT tiene facultades para presentarse en cualquier domicilio fiscal, tomar fotos de lo que encuentre y bloquear la facturación el mismo día de la visita, sin auditoría previa ni aviso anticipado

Visitas domiciliarias del SAT: qué contribuyentes están en la mira, qué buscan y qué hacer si llegan

México firma jornada perfecta en polo acuático y mantiene paso firme en Santo Domingo 2026

Las selecciones nacionales femenil y varonil mantienen un inicio positivo en el torneo y ya piensan en sus siguientes compromisos

México firma jornada perfecta en polo acuático y mantiene paso firme en Santo Domingo 2026

Powership: la central eléctrica flotante que se instala sobre el mar y abre alertas por impactos ambientales y sociales

Recientemente, México firmó un contrato con una empresa turca para implementar una central en la Península de Yucatán

Powership: la central eléctrica flotante que se instala sobre el mar y abre alertas por impactos ambientales y sociales

Euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de julio

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal: permanecerá en el Altiplano

El exgobernador de Baja California es acusado del delito de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por presuntamente liderar una red que solo declaraba el 10% de combustible que transportaba

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal: permanecerá en el Altiplano
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: FGR atrae investigación por el asesinato del periodista Francisco Leyva

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: FGR atrae investigación por el asesinato del periodista Francisco Leyva

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal: permanecerá en el Altiplano

FGR investigará asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Beta Mejía, novio de Alejandra Jaramillo, la defiende tras quedar fuera de ‘Siéntese quien pueda’

Beta Mejía, novio de Alejandra Jaramillo, la defiende tras quedar fuera de ‘Siéntese quien pueda’

Laura Bozzo revela que quiere un novio como Erling Haaland: “Pido uno así en mi cama”

Belinda recibe amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os y Danna: “No estoy acostumbrada”

Así fue la expulsión de Azalia Ojeda “Lady Polanco”, en Survivor México

Despido de Alejandra Jaramillo de Univisión polariza redes entre mexicanos y ecuatorianos: “Chao, bye, sayonara”

DEPORTES

Canelo Álvarez revela cuánto tiempo le queda en el boxeo y perfila a quién podría ser la próxima superestrella: “Tiene el potencial”

Canelo Álvarez revela cuánto tiempo le queda en el boxeo y perfila a quién podría ser la próxima superestrella: “Tiene el potencial”

México firma jornada perfecta en polo acuático y mantiene paso firme en Santo Domingo 2026

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS