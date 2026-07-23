Inflación en México cae a 3.10% en julio 2026: estos son los productos que más subieron y bajaron

Inflación en México cierra la primera quincena de julio en 5.6 por ciento. |Crédito: Cuartoscuro

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer este 23 de julio de 2026 los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que reflejan una desaceleración inflacionaria durante la primera quincena del mes.

La inflación general se ubica en 3.10% anual

De acuerdo con el reporte del INEGI, el INPC registró un nivel de 145.091 puntos, lo que representa un aumento de apenas 0.07% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación anual general se colocó en 3.10%, por debajo del 3.55% reportado en el mismo periodo de 2025.

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Este dato coloca la variación quincenal como una de las más bajas de la última década, de acuerdo con la serie histórica presentada por el organismo, que muestra incrementos de hasta 0.71% en la primera quincena de julio de 2024.

¿Qué pasó con los precios subyacentes?

El índice subyacente, que excluye productos con precios volátiles, tuvo un incremento de 0.16% quincenal y de 3.95% anual. Dentro de este rubro:

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Las mercancías subieron 0.11% quincenal

Los servicios avanzaron 0.20% quincenal

Frutas y verduras a la baja; transporte aéreo, al alza

El índice no subyacente presentó una caída de -0.23% quincenal, con una variación anual de apenas 0.21%. Según el desglose de INEGI:

Los precios de frutas y verduras cayeron 1.50% a tasa quincenal

Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.03%

Entre los productos genéricos con mayor incidencia a la baja destacaron:

Jitomate : -13.18%

Cremas para la piel : -2.03%

Gas doméstico LP: -0.50%

En contraste, los productos que más presionaron al alza fueron:

Transporte aéreo : 12.44%

Naranja : 6.02%

Servicios turísticos en paquete: 6.22%

Morelos, la entidad con mayor variación

Por entidad federativa, Morelos registró el mayor incremento en el INPC con 0.92% quincenal, seguido de Baja California Sur (0.43%) y Nayarit (0.28%). En contraste, Chiapas presentó la mayor disminución, con -0.22%.

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A nivel ciudades, Cuernavaca encabezó las alzas con 0.92%, mientras que Tuxtla Gutiérrez tuvo la mayor caída, con -0.32%.

Canasta básica creció 2.68% anual

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que da seguimiento a 170 productos básicos, no mostró variación a tasa quincenal, aunque acumula un crecimiento de 2.68% anual, cifra menor al 3.73% reportado en 2025.

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De acuerdo con el INEGI, la próxima publicación quincenal del indicador se realizará el 24 de agosto de 2026.