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Chino pone el ejemplo y tapa bache donde un adulto mayor cayó de su moto en la CDMX: “No podía quedarme sin hacer nada”

El gesto del creador de contenido generó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios aplaudieron que actuara sin esperar a las autoridades

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El señor al caerse en un bache de la CDMX, un tiktoker chino que radica en la CDMX decidió poner el ejemplo y tapo el bache.

Un acto de iniciativa ciudadana se volvió viral en redes sociales después de que el creador de contenido de origen chino Soy Lei, quien vive en la Ciudad de México, decidió reparar con sus propios recursos el enorme bache donde días antes un adulto mayor de 75 años sufrió un fuerte accidente mientras circulaba en una motocicleta eléctrica en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

El caso había causado indignación luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento exacto en que el hombre pierde el control de su vehículo y termina impactándose contra el pavimento tras caer dentro del profundo hoyo.

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Después de ver el video del percance, Soy Lei acudió al lugar para rellenar el enorme hoyo y promover que la ciudadanía también contribuya a mejorar su comunidad. (TikTok / @hola_soy_lei)
Después de ver el video del percance, Soy Lei acudió al lugar para rellenar el enorme hoyo y promover que la ciudadanía también contribuya a mejorar su comunidad. (TikTok / @hola_soy_lei)

Lo llamativo del incidente fue que ocurrió mientras un reportero de TV Azteca realizaba una transmisión en vivo para denunciar las malas condiciones de la vialidad y advertir sobre el peligro que representaba el desperfecto para quienes transitaban por la zona.

En las imágenes se aprecia que el periodista describía el riesgo del bache cuando, apenas unos segundos después, el motociclista apareció circulando por la calle. Según puede verse en la grabación, el adulto mayor volteó brevemente hacia donde se encontraba el reportero y, al desviar la vista del camino, terminó ingresando directamente al agujero. El impacto provocó que saliera proyectado y cayera de frente sobre el asfalto.

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El caso había causado indignación luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento exacto en que el hombre pierde el control de su vehículo. (X / Azteca Noticias)
El caso había causado indignación luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento exacto en que el hombre pierde el control de su vehículo. (X / Azteca Noticias)

El video generó miles de reacciones en internet. Sin embargo, una persona decidió pasar de los comentarios a la acción.

Chino tapa bache en CDMX y se vuelve viral

El enorme bache, el cual fue el causante del fuerte accidente. (X / Azteca Noticias)
El enorme bache, el cual fue el causante del fuerte accidente. (X / Azteca Noticias)

Después de conocer lo ocurrido, Soy Lei acudió personalmente al sitio llevando una pala, grava y otras herramientas con el objetivo de rellenar el bache y reducir el riesgo de que otra persona sufriera un accidente similar.

Mientras realizaba el trabajo, el influencer explicó las razones que lo motivaron a actuar.

“¿Cómo es posible que aunque vieron y no hicieron nada, el que lo grabó? Este bache yo lo vine a tapar porque vio este noticia de que un periodista de aquí de México le grabó al señor que pasaba su motocicletas y sin avisarle, y se cayó. También es culpable ese tipo de gentes”, comentó.

Posteriormente señaló que las imágenes del accidente lo hicieron reflexionar sobre el peligro que continuaba representando ese punto para miles de personas.

El creador de contenido aseguró que quería evitar que más motociclistas, ciclistas o peatones sufrieran un accidente en el mismo sitio. (TikTok / @hola_soy_lei)
El creador de contenido aseguró que quería evitar que más motociclistas, ciclistas o peatones sufrieran un accidente en el mismo sitio. (TikTok / @hola_soy_lei)
“Ese video me inspiró a venir para que nadie se venga acá y que se caiga de esa manera. No podía quedarme sin hacer nada. Cuando me enteré de lo que pasó en este lugar, vi el video y pensé todo el mundo que pueden pasar por aquí motociclistas, ciclistas, automovilistas, peatones, y que hay un antecedente muy malo con este señor”, agregó.

Durante la grabación también mostró que compró de su propio bolsillo el material necesario para cubrir el enorme hoyo, asegurando que su intención era contribuir con una pequeña acción que pudiera beneficiar a la comunidad.

Al finalizar el trabajo, envió un mensaje invitando a otras personas a involucrarse en el cuidado de los espacios públicos.

“Quiero brindar también ayudas.. Yo soy Lei. Cuidemos entre todos, porque una comunidad fue también construida también con pequeñas acciones que nacen del corazón. Sígame para ayudar gente que llegue bien a su casa. Gracias”, expresó.

El gesto rápidamente fue reconocido por miles de usuarios, quienes destacaron que el creador de contenido actuó sin esperar la intervención de las autoridades y priorizó la seguridad de quienes diariamente transitan por esa vialidad.

Entre los comentarios que dejó el video se encuentran: “gracias Lei estos infelices lo vieron y no le avisaron y todavía lo graban gracias apoyo total a tu canal”; “ven para neza ley xfa”; “buena labor pero hay que poner conos por precaucion”; “El no espero que el Gobierno lo arregle y eso se agradece y se valora más”; “ley para presidente es mas consciente que cualquiera”; “mil gracias. contribuir también es nuestra responsabilidad”.

La acción de Soy Lei volvió a abrir el debate sobre el estado de las vialidades en la Ciudad de México y la importancia de atender oportunamente los baches que representan un riesgo para motociclistas, automovilistas, ciclistas y peatones. Al mismo tiempo, su iniciativa fue vista por muchos usuarios como un ejemplo de cómo pequeñas acciones individuales pueden generar un impacto positivo en beneficio de toda la comunidad.

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