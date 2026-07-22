Mujer de 83 años desaparece hace cuatro meses y localizan su cadáver en su casa: investigan posible robo

Irma Gracía, de 83 años, estaba desaparecida desde hace cuatro meses, la hallaron sin vida recién en su casa Foto: Ficha de búsqueda

Irma García González, 83 años, fue hallada sin vida el 21 de julio dentro de su propia casa en la alcaldía Gustavo A. Madero, más de cuatro meses después de su desaparición; el cateo que permitió localizarla formó parte de una investigación por desaparición cometida por particulares y abrió nuevas dudas sobre el tiempo que pasó antes de que las autoridades entraran al domicilio donde ella vivía.

La diligencia se realizó a las 11:00 en el número 5208 de la calle Norte 88, casi esquina con Ángel Albino Corzo, en la colonia Gertrudis Sánchez Segunda Sección. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y policías acudieron con una orden judicial y entraron después de romper las chapas de acceso.

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El hallazgo ocurrió más de 100 días después de la última vez que la mujer fue vista. La ficha de búsqueda indicó que Irma García González desapareció el 9 de marzo de 2026 en esa misma zona de la alcaldía, aunque el caso fue reportado hasta el 29 de junio, es decir, más de tres meses después.

El cuerpo fue encontrado en la entrada del domicilio cateado

Irma González, una mujer de 83 años fue hallada sin vida al interior de un domicilio, ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

Dentro de la vivienda, las autoridades localizaron el cuerpo de la adulta mayor en la entrada del inmueble. También observaron habitaciones con muebles abiertos, cajones vaciados, ropa y pertenencias esparcidas, además de la ausencia de objetos de valor.

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Los primeros indicios apuntaron a un posible saqueo de la casa. Autoridades periciales identificaron huellas de violencia y restos de un intento por incendiar el cuerpo, de acuerdo con la información disponible hasta el cierre del caso reportado este martes 21 de julio.

La casa quedó asegurada con sellos de la Fiscalía capitalina. El documento colocado en el inmueble señaló que la indagatoria se seguía por el delito de desaparición cometida por particulares dentro de la carpeta judicial 012/2772/2026-OC.

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Un vecino declaró que vio a un hermano de ela mujer tocar con fuerza hace días para buscarla y que hacía meses que no la veía, que los últimos días habría padecido de la movilidad al usar aparatos de apoypo al caminar, refirió en Nmás.

Los peritos hallaron cajones abiertos y desorden por lo que pusieron un sello de que la investigación pudo ser cometida por particulares FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

Ese cateo tenía como objetivo buscar y localizar a la víctima. El resultado fue el hallazgo de Irma muerta dentro de la misma vivienda en la que residía, en una escena marcada por desorden, señales de violencia y la falta de pertenencias de valor.

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Vecinos habían escuchado gritos y percibido olor fétido

Antes de que se realizara el ingreso al domicilio, vecinos refirieron que habían escuchado gritos y ruidos extraños. También reportaron que en días previos percibieron un olor fétido que salía de la casa.

Fue vista por última vez el 9 de marzo FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

Esos testimonios se sumaron al contexto del caso, que ya acumulaba cuatro meses sin que se conociera el paradero de la mujer. Aun así, no se precisó por qué la revisión formal del inmueble ocurrió hasta esa fecha, pese a que se trataba del lugar donde ella vivía.

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La ficha de búsqueda difundida por las autoridades describió a Irma García González como una mujer de 1.48 metros de estatura, con cicatrices en la mano derecha, la cadera y la pierna derecha. El documento señaló que fue vista por última vez en la alcaldía Gustavo A. Madero y que desde ese momento se desconocía su paradero.

El caso respondió de forma directa a la pregunta central que había permanecido abierta durante meses: Irma fue localizada dentro de su propia casa, en la colonia Gertrudis Sánchez, durante un cateo ministerial. El hallazgo descartó que la mujer hubiera salido de la zona y colocó el foco de la investigación en lo ocurrido al interior del inmueble.

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Un vecino dijo que un hermano habría estado tocando buscándola hace días y que no la había visto hace tiempo FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

Hasta el cierre de la información, la Fiscalía de la Ciudad de México no había aclarado si los hechos serían investigados también como feminicidio y robo a casa habitación. Tampoco había emitido una postura pública más amplia sobre las circunstancias exactas de la muerte.

La alcaldía donde ocurrió el caso fue Gustavo A. Madero, una de las demarcaciones más pobladas de la CDMX. La desaparición y posterior localización de la adulta mayor se registraron en la misma colonia, sin que hasta ese momento se informara sobre personas detenidas.

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• Irma García González, de 83 años, fue hallada muerta dentro de su casa en la calle Norte 88, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

• La mujer desapareció el 9 de marzo de 2026 y su cuerpo fue localizado más de cuatro meses después, durante un cateo realizado el 21 de julio.

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• En la vivienda había indicios de violencia, desorden, ausencia de objetos de valor y restos de un presunto intento por incendiar el cuerpo.