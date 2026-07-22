Credencial Universal de Salud: a partir de cuándo inician las siguientes fases para registrar personas menores de 65 años

Derechohabientes obtendrán acceso a medicamentos a través del Servicio Universal de Salud y la credencialización. (Imagen: ISSSTE)

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud no está abierto para toda la población menor de 65 años de acuerdo con la información disponible hasta la fecha se sabe que el Gobierno federal ha habilitado el trámite por etapas, y la convocatoria vigente impone requisitos específicos según el grupo de edad.

El proceso arrancó el 27 de mayo de 2026 y estará disponible hasta el 14 de noviembre de 2026 en 2,136 Módulos del Bienestar distribuidos en 24 estados del país, con atención de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

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Credencial Universal de Salud/Facebook programas del bienestar

Quiénes pueden tramitarla ahora mismo

Para 2028, el Gobierno federal prevé avanzar hacia el suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad. (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)

La convocatoria vigente contempla tres grupos. El primero: personas de 85 años o más que ya sean beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El segundo: beneficiarios de la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente, sin importar la edad.

El tercer grupo —y aquí está el punto que genera confusión— son hombres y mujeres de entre 30 y 64 años, pero únicamente si ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. No se trata de un registro abierto para cualquier persona de ese rango de edad, sino de una extensión del mismo padrón de discapacidad.

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Lo que el Gobierno no ha anunciado

Eduardo Clark y Ariadna Montiel dieron a conocer los beneficios y cómo tramitar la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud (Crédito | Presidencia)

Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han establecido una fecha ni una fase de registro para la población general menor de 65 años que no sea beneficiaria de alguna de las pensiones del Bienestar mencionadas.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, precisó que la credencialización se extenderá hasta noviembre con el objetivo de que la mayor parte de la ciudadanía cuente con el documento al inicio de 2027, pero sin detallar un calendario de apertura para grupos de edad no contemplados aún.

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El calendario rotativo por apellido

La semana en curso (del 20 al 25 de julio) corresponde a apellidos de la M a la Z. El siguiente bloque para apellidos de la A a la L abrirá en la primera semana de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de turnos aplica a todos los grupos convocados y rota cada dos semanas según la letra inicial del primer apellido: Primera y tercera semana del mes:

Lunes: A y B

Martes: C

Miércoles: D, E y F

Jueves: G

Viernes: H, I, J, K y L

Sábado: rezagados

Segunda y cuarta semana del mes:

Lunes: M

Martes: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles: R

Jueves: S, T y U

Viernes: V, W, X, Y y Z

Sábado: rezagados

La semana en curso (del 20 al 25 de julio) corresponde a apellidos de la M a la Z. El siguiente bloque para apellidos de la A a la L abrirá en la primera semana de agosto.

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Qué documentos se requieren y cómo llega la credencial

Montiel Reyes indicó que el proceso para solicitar la Credencial del Servicio Universal de Salud será similar al de los registros de todos los Programas del Bienestar (Gobierno de México)

Para el trámite general se necesita identificación oficial vigente, CURP certificada, comprobante de domicilio reciente y número telefónico de contacto.

En el caso de menores de 18 años con discapacidad, se suman el acta de nacimiento, la CURP del menor y la identificación oficial de la madre, padre o tutor, quien debe acompañarlos al módulo.

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Cabe aclarar que algunas fuentes consultadas mencionan sobre la vigencia del comprobante de domicilio que debe ser no menor a tres meses; otras, seis, en trámites usualmente el máximo es 3. Se recomienda verificar este dato directamente en el módulo o en el portal moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx antes de acudir.

Al concluir el registro se capturan datos biométricos, fotografía y huellas. La credencial física se envía al domicilio en un plazo de seis semanas y también se activa una versión digital a través de la App MX.

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Para qué servirá a partir de 2027

A partir del 1 de enero de 2027, el documento será el requisito de acceso a atención médica gratuita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin importar la afiliación previa del titular.

Para 2028, el Gobierno federal prevé avanzar hacia el suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad.