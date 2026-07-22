México

Credencial Universal de Salud: a partir de cuándo inician las siguientes fases para registrar personas menores de 65 años

Para realizar el trámite es necesario presentar identificación oficial, CURP certificada y comprobante de domicilio, con posible variación en la vigencia. El plástico llega en seis semanas y se activa en la App MX

Guardar
Google icon
Hombre con camisa a cuadros sostiene una caja blanca de "Metformina Tableta 850 mg" que dice "Propiedad del Sector Salud"
Derechohabientes obtendrán acceso a medicamentos a través del Servicio Universal de Salud y la credencialización. (Imagen: ISSSTE)

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud no está abierto para toda la población menor de 65 años de acuerdo con la información disponible hasta la fecha se sabe que el Gobierno federal ha habilitado el trámite por etapas, y la convocatoria vigente impone requisitos específicos según el grupo de edad.

El proceso arrancó el 27 de mayo de 2026 y estará disponible hasta el 14 de noviembre de 2026 en 2,136 Módulos del Bienestar distribuidos en 24 estados del país, con atención de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

PUBLICIDAD

Credencial Universal de Salud/Facebook programas del bienestar

Quiénes pueden tramitarla ahora mismo

Para 2028, el Gobierno federal prevé avanzar hacia el suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad. (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)
Para 2028, el Gobierno federal prevé avanzar hacia el suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad. (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)

La convocatoria vigente contempla tres grupos. El primero: personas de 85 años o más que ya sean beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El segundo: beneficiarios de la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente, sin importar la edad.

El tercer grupo —y aquí está el punto que genera confusión— son hombres y mujeres de entre 30 y 64 años, pero únicamente si ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. No se trata de un registro abierto para cualquier persona de ese rango de edad, sino de una extensión del mismo padrón de discapacidad.

PUBLICIDAD

Lo que el Gobierno no ha anunciado

Eduardo Clark y Ariadna Montiel dieron a conocer los beneficios y cómo tramitar la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud (Crédito | Presidencia)
Eduardo Clark y Ariadna Montiel dieron a conocer los beneficios y cómo tramitar la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud (Crédito | Presidencia)

Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han establecido una fecha ni una fase de registro para la población general menor de 65 años que no sea beneficiaria de alguna de las pensiones del Bienestar mencionadas.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, precisó que la credencialización se extenderá hasta noviembre con el objetivo de que la mayor parte de la ciudadanía cuente con el documento al inicio de 2027, pero sin detallar un calendario de apertura para grupos de edad no contemplados aún.

El calendario rotativo por apellido

Interior de Módulo de Bienestar en México. Personas adultas hacen fila y son atendidas en ventanillas. Logos del Gobierno de México y Banco del Bienestar en pared.
La semana en curso (del 20 al 25 de julio) corresponde a apellidos de la M a la Z. El siguiente bloque para apellidos de la A a la L abrirá en la primera semana de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de turnos aplica a todos los grupos convocados y rota cada dos semanas según la letra inicial del primer apellido: Primera y tercera semana del mes:

Lunes: A y B

Martes: C

Miércoles: D, E y F

Jueves: G

Viernes: H, I, J, K y L

Sábado: rezagados

Segunda y cuarta semana del mes:

Lunes: M

Martes: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles: R

Jueves: S, T y U

Viernes: V, W, X, Y y Z

Sábado: rezagados

La semana en curso (del 20 al 25 de julio) corresponde a apellidos de la M a la Z. El siguiente bloque para apellidos de la A a la L abrirá en la primera semana de agosto.

Qué documentos se requieren y cómo llega la credencial

Montiel Reyes indicó que el proceso para solicitar la Credencial del Servicio Universal de Salud será similar al de los registros de todos los Programas del Bienestar (Gobierno de México)
Montiel Reyes indicó que el proceso para solicitar la Credencial del Servicio Universal de Salud será similar al de los registros de todos los Programas del Bienestar (Gobierno de México)

Para el trámite general se necesita identificación oficial vigente, CURP certificada, comprobante de domicilio reciente y número telefónico de contacto.

En el caso de menores de 18 años con discapacidad, se suman el acta de nacimiento, la CURP del menor y la identificación oficial de la madre, padre o tutor, quien debe acompañarlos al módulo.

Cabe aclarar que algunas fuentes consultadas mencionan sobre la vigencia del comprobante de domicilio que debe ser no menor a tres meses; otras, seis, en trámites usualmente el máximo es 3. Se recomienda verificar este dato directamente en el módulo o en el portal moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx antes de acudir.

Al concluir el registro se capturan datos biométricos, fotografía y huellas. La credencial física se envía al domicilio en un plazo de seis semanas y también se activa una versión digital a través de la App MX.

Para qué servirá a partir de 2027

A partir del 1 de enero de 2027, el documento será el requisito de acceso a atención médica gratuita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin importar la afiliación previa del titular.

Para 2028, el Gobierno federal prevé avanzar hacia el suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad.

Temas Relacionados

Secretaría de SaludIMSSISSSTEIMSS-BienestarCredencial Universal de SaludServicio Universal de SaludProgramas socialesmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FGR podría solicitar la extradición de “El Mayo” Zambada para que termine su condena en México, señala García Harfuch

El secretario de Seguridad explicó que la decisión corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República, luego de que Ismael Zambada manifestara su intención de cumplir su sentencia en territorio mexicano

FGR podría solicitar la extradición de “El Mayo” Zambada para que termine su condena en México, señala García Harfuch

EZLN se reunirá con madres buscadoras en la CDMX el próximo mes de diciembre

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional expresa su admiración y acompaña el dolor de las personas buscadoras de desaparecidos en México, donde hay más de 133 mil casos

EZLN se reunirá con madres buscadoras en la CDMX el próximo mes de diciembre

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: quiénes son las primeras y las últimas beneficiarias en recibir el próximo pago

La política tiene un carácter social y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años en situación vulnerable

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: quiénes son las primeras y las últimas beneficiarias en recibir el próximo pago

Jorge Iván era agente de investigación cuando secuestró a una mujer en Querétaro y robó 800 mil: fue vinculado a proceso

Los delitos fueron cometidos el 12 de junio en el municipio de Colón, un caso en el que ya sumaron ocho personas procesadas por un operativo simulado con documentos e insignias apócrifas

Jorge Iván era agente de investigación cuando secuestró a una mujer en Querétaro y robó 800 mil: fue vinculado a proceso

Mexicano que competirá en Santo Domingo 2026 pide apoyo a la afición: “No somos fútbol, pero damos resultados”

El medallista internacional destacó el compromiso de quienes representan al país en competencias internacionales

Mexicano que competirá en Santo Domingo 2026 pide apoyo a la afición: “No somos fútbol, pero damos resultados”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Lorenzana, los nuevos aliados del Cártel de Sinaloa en el corredor de Centroamérica para el tráfico de cocaína

Los Lorenzana, los nuevos aliados del Cártel de Sinaloa en el corredor de Centroamérica para el tráfico de cocaína

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio

Las hijas de El Mayo Zambada: quiénes son y cuál sería su papel en la estructura del Cártel de Sinaloa tras la sentencia de su padre

FGR podría solicitar la extradición de “El Mayo” Zambada para que termine su condena en México, señala García Harfuch

Hombre muere baleado en Tlaquepaque tras presunto abuso sexual a cachorro husky de cuatro meses

ENTRETENIMIENTO

Yanet García reaparece en ‘Hoy’ tras cuatro años y revive su icónico baile de ‘La chica del clima’ | VIDEO

Yanet García reaparece en ‘Hoy’ tras cuatro años y revive su icónico baile de ‘La chica del clima’ | VIDEO

Yuridia, El Bogueto y Espinoza Paz, tendrán conciertos en la Feria de la Manzana 2026: cartelera completa, precios y horarios

Luis Gerardo Méndez sobre el reencuentro del elenco original en Hoy No Me Puedo Levantar: “Ya todos andan muy rockstars”

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian su segundo embarazo: este es el sexo y nombre del bebé

Arturo Carmona habla del dolor que debe ser perder a un hijo tras la muerte de Mauro Menéndez: “No es natural”

DEPORTES

Mexicano que competirá en Santo Domingo 2026 pide apoyo a la afición: “No somos fútbol, pero damos resultados”

Mexicano que competirá en Santo Domingo 2026 pide apoyo a la afición: “No somos fútbol, pero damos resultados”

Leyenda de Plata 2026: CMLL confirma a los participantes del histórico torneo en honor a El Santo

¡Liga MX Femenil sufre cambios drásticos! Estas son todas las modificaciones para el Apertura 2026

Porteros nacionales e internacionales rinden tributo a Guillermo Ochoa tras anunciar su retiro como futbolista profesional

El canterano del América que ahora jugará para Cruz Azul