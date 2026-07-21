México y Estados Unidos arrancan tercera ronda de negociaciones del T-MEC

Este video documenta una serie de encuentros y saludos protocolares. Se observa a un hombre vestido con traje transitando un edificio de arquitectura moderna. Posteriormente, el mismo hombre participa en apretones de manos con un funcionario, identificado como Marcelo Ebrard, y con una mujer. La secuencia final muestra al funcionario Marcelo Ebrard sentado en una mesa de reuniones con un micrófono y una bandera de México. El material corresponde a la cobertura de un evento oficial.

Los equipos negociadores de México y Estados Unidos iniciaron este martes 21 de julio en la Ciudad de México la tercera ronda de conversaciones bilaterales como parte de la revisión conjunta del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con reuniones que se extenderán hasta el próximo jueves 23 de julio de 2026.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida esta mañana en las instalaciones de la dependencia a la delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). Este encuentro se da sin la participación de Canadá.

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Durante la recepción a ambos equipos, el funcionario expresó su confianza en que las conversaciones serán fructíferas. El día de hoy, los trabajos se llevan a cabo a nivel de equipos técnicos.

México va por la reducción de aranceles en el T-MEC

El objetivo principal de estas reuniones para la delegación nacional, según ha expresado el secretario Ebrard, es mantener la ventaja arancelaria de México sobre el resto de los países del mundo.Esta condición es prioridad, ya que le ha permitido al país consolidarse como el mayor exportador hacia los Estados Unidos, lo que se traduce en un beneficio directo para las trabajadoras y las empresas asentadas en el país.

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Luego de que Estados Unidios anunció el pasado 1 de julo