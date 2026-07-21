Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,84 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 1,01% respecto al precio de 20,04 pesos de la jornada anterior. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro sufrió un descenso del 0,28%, mientras que en el análisis interanual presenta una caída del 8,41%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día, reflejado en una caída en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 7,49%, superando la volatilidad de referencia de 5,59%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.

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