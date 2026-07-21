Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,84 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 1,01% respecto al precio de 20,04 pesos de la jornada anterior. Fuente: Dow Jones
En la última semana, el euro sufrió un descenso del 0,28%, mientras que en el análisis interanual presenta una caída del 8,41%.
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día, reflejado en una caída en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 7,49%, superando la volatilidad de referencia de 5,59%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Estos serían los primero rivales a los que se enfrentaría México con Rafa Márquez como DT
La Selección Mexicana debutará con su nuevo estratega el 26 de septiembre en un amistoso que inaugurará la ruta hacia 2030
EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de julio: alerta por lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en estos estados
Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana
Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana
Mario Iván “N” enfrenta otro proceso por la portación de un arma de fuego, encabezado por la FGR debido al calibre, por la posible comisión de un delito federal
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? tránsito lento en la línea B por revisión en las vías
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto
Quién es Lucila Ayala, la magistrada que asegura tener ganada la gubernatura de Sinaloa
La integrante del Tribunal de Justicia Administrativa mantiene su aspiración en el proceso interno de Morena, descartó pedir licencia y defendió su permanencia en el cargo
MÁS NOTICIAS