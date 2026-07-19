Quién es Lizbeth González Cortés, la jueza suspendida que presuntamente utilizaba IA para elaborar resoluciones

La titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas fue separada temporalmente del cargo mientras se investiga

Lizbeth González Cortés, jueza federal y titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, fue suspendida temporalmente en julio de 2026 por determinación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), después de varios meses marcados por inconformidades entre el personal, señalamientos sobre su desempeño y cuestionamientos por el supuesto uso de inteligencia artificial (IA) para elaborar resoluciones.

La separación del cargo habría sido notificada el 15 de julio y tiene carácter preventivo mientras el organismo disciplinario realiza las investigaciones correspondientes. Por tanto, los señalamientos contra la juzgadora todavía deberán ser acreditados por la autoridad competente y no representan, hasta ahora, una sanción definitiva.

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El caso adquirió relevancia porque reúne dos asuntos que han provocado debate dentro del Poder Judicial: el desempeño de las personas juzgadoras electas mediante voto popular y los límites que debe tener la inteligencia artificial en la elaboración de sentencias, acuerdos y otros documentos jurídicos.

¿Quién es la jueza Lizbeth González Cortés?

González Cortés es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución en la que obtuvo el título de abogada, notaria y actuaria. También cuenta con una maestría en juicio de amparo.

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De acuerdo con la información curricular difundida durante el proceso electoral judicial, ejerció como abogada litigante durante aproximadamente 17 años. Sin embargo, antes de asumir como jueza no había desarrollado una carrera dentro del Poder Judicial de la Federación.

El caso de Lizbeth González Cortés abrió el debate sobre los límites éticos y la supervisión humana en el uso de inteligencia artificial para elaborar resoluciones judiciales

Formó parte de los perfiles postulados en el marco de la reforma judicial y resultó electa en los comicios del 1 de junio de 2025. Posteriormente fue adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, donde comenzó a ejercer sus funciones en septiembre de ese mismo año.

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Antes de la controversia que derivó en su suspensión, la jueza había cobrado notoriedad local al conceder una medida cautelar que frenó temporalmente la entrega del Hotel Parador del Issstezac al Gobierno de Zacatecas.

¿Por qué fue suspendida la jueza de Zacatecas?

Los conflictos en el juzgado comenzaron poco después de su llegada. Trabajadores señalaron que la nueva titular evitó reunirse formalmente con el personal y que tomaba decisiones administrativas sin informar oportunamente.

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La tensión aumentó en octubre de 2025, cuando González Cortés rechazó la continuidad del nombramiento de una trabajadora a la que, según la representación sindical, le faltaban dos días para adquirir el derecho a una plaza de base.

La decisión provocó una protesta dentro de las instalaciones judiciales. En ella participaron empleados y José Guadalupe Méndez de Lira, representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

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Posteriormente, la jueza presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra participantes de la manifestación. El dirigente sindical negó que se hubieran cometido actos de violencia y acusó que el procedimiento penal buscaba intimidar a los inconformes.

Los trabajadores llevaron el caso ante el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano encargado de investigar responsabilidades administrativas. Entre los señalamientos también se encuentran presuntas conductas de acoso y hostigamiento laboral.

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El caso de Lizbeth González Cortés abrió el debate sobre los límites éticos y la supervisión humana en el uso de inteligencia artificial para elaborar resoluciones judiciales

Señalamientos por el presunto uso de inteligencia artificial

Además de las disputas laborales, colaboradores y cuentas dedicadas al seguimiento del Poder Judicial cuestionaron la capacidad técnica de González Cortés. Entre las acusaciones destaca que presuntamente recurría a herramientas de inteligencia artificial para redactar sentencias, acuerdos y otros documentos.

Hasta el momento, no se han difundido públicamente los dictámenes que permitan establecer qué plataformas habría utilizado, en cuántas resoluciones o si el contenido generado por estas herramientas fue incorporado sin una revisión jurídica adecuada.

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El uso de IA no necesariamente constituye por sí mismo una irregularidad. El problema aparece cuando la tecnología sustituye el análisis de la persona juzgadora, introduce información falsa, expone datos confidenciales o impide conocer el razonamiento que sustenta una resolución.

En abril de 2026, el Tribunal de Disciplina Judicial notificó al juzgado que realizaría una evaluación especial de seguimiento. Durante ese periodo también surgieron críticas por un supuesto rezago de expedientes y por la delegación de asuntos que correspondían directamente a la titular.

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¿Qué sanciones podría enfrentar Lizbeth González Cortés?

La suspensión es una medida temporal y no implica automáticamente su destitución. El Tribunal de Disciplina Judicial deberá analizar las pruebas, escuchar a las partes involucradas y determinar si existieron faltas administrativas o incumplimientos a los principios que rigen la función judicial.

Dependiendo de la gravedad de las conductas que lleguen a comprobarse, la resolución podría derivar en una amonestación, una sanción administrativa, una suspensión de mayor duración o la destitución definitiva.