México

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de julio en Santiago Ixcuintla

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 18 de julio?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Santiago Ixcuintla.

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Santiago Ixcuintla es de 90% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 91% en el transcurso del día y del 95% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 33 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 6.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro asciende hasta los 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Cuál es el clima en México

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Santiago IxcuintlaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

El Chapo Guzmán reveló información clave respecto al ex gobernador de Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Fingieron ser pasajeros en un camión del Edomex y asaltaron a todos: los sentencian a 22 años de prisión

Los dos hombres despojaron de dinero y celulares a los ocupantes de un transporte público en Atizapán de Zaragoza

Fingieron ser pasajeros en un camión del Edomex y asaltaron a todos: los sentencian a 22 años de prisión

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Aunque la Selección Mexicana quedó fuera del torneo, invitan al público asistir con la camiseta Tricolor para la final entre España y Argentina

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

El joven promete dar mucho contenido en el reality de Televisa

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Detienen a Jesús Plácido Galindo, promotor indígena del CIPOG-EZ: su organización denuncia arresto arbitrario

Procesan a miembro de una red que reclutaba “prestanombres” en EEUU para traficar armas a Culiacán

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

Ernesto Ruffo comparece ante jueza federal desde la FEMDO por delincuencia organizada y huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

Ese Pérez es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, pese a rumores de cancelación

Arantza Ruiz revela su estrategia para ganar La Casa de lo Famosos México 2026: no buscará una relación amorosa

Maribel Guardia manda pésame a Aylín Mujica tras la muerte de Mauro: “Ninguna madre debería despedir a un hijo”

DEPORTES

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Joel Huiqui se pronuncia sobre el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca

Sebastián Abreu revela el primer refuerzo que Rafa Márquez tendrá en la Selección Mexicana

Jorge Campos aparece en redes con Vozinha, portero sensación de Cabo Verde y se vuelve tendencia

Edson Álvarez aspira a jugar en el Benfica tras representar a México en el Mundial 2026