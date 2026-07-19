Vuelo de Sheinbaum a la final del Mundial 2026 reaviva la vieja polémica del avión presidencial

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas, Citlalli Hernández, responde a una crítica en X y atribuye la decisión a la cancelación de un vuelo desde Cancún por mal clima

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, Citlalli Hernández, salió a defender en redes sociales el uso de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para trasladar a la presidenta Claudia Sheinbaum a Nueva York, luego de que un usuario de X comparara el episodio con la polémica histórica en torno al avión presidencial adquirido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El origen de la polémica

El Gobierno de México informó la noche del sábado que Sheinbaum viajaría a Nueva York a bordo de una aeronave militar, luego de que su vuelo comercial procedente de Cancún fuera cancelado por las condiciones climatológicas que afectan a esa ciudad estadounidense. La mandataria acudirá este domingo a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026 entre Argentina y España, por invitación del presidente Donald Trump, en un evento que también contará con la presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

PUBLICIDAD

El anuncio detonó reacciones en redes. El usuario Jorge García Orozco (@jorgegogdl) escribió que durante años se cuestionó el gasto del avión presidencial, para ahora “usar un avión de la Sedena” con el mismo propósito, y adelantó que “pronto habrá que hablar de Mexicana de Aviación y el mega fraude que realmente es”.

La Presidencia señala que el traslado se realiza en un equipo de la Sedena, luego de que se suspendiera el itinerario desde Cancún por el clima en esa ciudad de Estados Unidos

La respuesta de Citlalli Hernández

Hernández respondió directamente al señalamiento y calificó la comparación como un error de fondo. Según su publicación:

Acusó al usuario de “mezclar la magnesia con la gimnasia” .

Sostuvo que el avión presidencial de Peña Nieto, ampliamente cuestionado en su momento, no es comparable con una aeronave de la Sedena.

Calificó la referencia al avión presidencial como “un insulto al pueblo de México” y “un gasto dispendioso que jamás debió darse”.

En una publicación, la funcionaria responde a un usuario que cuestiona el tema y afirma que se trata de un error de fondo, al considerar que son casos distintos por su origen y uso institucional

El antecedente: el avión presidencial

El llamado “avión presidencial”, un Boeing 787 Dreamliner adquirido durante el gobierno de Peña Nieto, se convirtió en un símbolo de crítica al gasto público y fue rentado y posteriormente puesto en venta durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien lo utilizó como bandera de austeridad republicana. La comparación entre ese caso y el uso puntual de una aeronave militar por condiciones climáticas es, hasta ahora, el eje de la disputa en redes.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe hasta ahora

Por el momento, ni el Gobierno de México ni la Sedena han emitido pronunciamientos adicionales sobre el costo o las condiciones del traslado militar. Sheinbaum tiene previsto regresar a México la noche de este domingo, tras concluir su participación en los actos protocolarios en torno a la final del Mundial 2026.