Descubre dónde será la convivencia gratuita de Santa Fe Klan para ver la final del Mundial 2026 y qué regalará

ARCHIVO - El rapero Angel Quezada, alias Santa Fe Klan, durante su presentación en la 22ª edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

La final del Mundial 2026 reunirá este 19 de julio a miles de personas en el barrio de Santa Fe, en Guanajuato capital, donde el rapero Santa Fe Klan organiza una convivencia gratuita para ver el partido entre España y Argentina.

El encuentro inicia a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y el artista promete compartir alimentos, bebidas y un ambiente de fiesta para cerrar el torneo.

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Santa Fe Klan convoca a sus seguidores en Guanajuato

Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan, anuncia a través de su cuenta de Facebook una invitación abierta dirigida a sus seguidores para reunirse en las calles del barrio Santa Fe, el lugar donde creció. El mensaje del rapero genera miles de comentarios y se comparte en distintas publicaciones, con usuarios confirmando su asistencia y otros lamentando no vivir en la zona.

La convivencia se realiza en el barrio ubicado en la capital de Guanajuato, sitio que ha ganado notoriedad nacional por el éxito del cantante. Desde el inicio de su carrera, Santa Fe Klan busca mantener un vínculo fuerte con la comunidad y expresa su interés en impulsar el desarrollo de la zona y convertirla en un punto de encuentro para sus fans.

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Santa Fe Klan convoca a sus seguidores en Guanajuato (RS)

Pantallas, comida y ambiente festivo para la final

Para la final del Mundial 2026, el rapero instala pantallas en su barrio para que los asistentes sigan el partido entre España y Argentina. Además, Santa Fe Klan adelanta que habrá comida, bebidas y un ambiente festivo. Aunque no confirma si ofrecerá una presentación musical, sus seguidores esperan que interprete algunas canciones o improvise un freestyle durante la convivencia, ya que suele sorprender al público en estos encuentros.

No es la primera vez que el artista organiza actividades abiertas en Santa Fe. En años recientes realiza convivencias, grabaciones de videoclips y manifiesta su interés por construir espacios comerciales y culturales que beneficien a los habitantes del barrio.

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Final del Mundial 2026: España vs Argentina

El partido entre España y Argentina se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, Estados Unidos. Ambas selecciones superan las semifinales y buscan conquistar el trofeo más importante del futbol internacional. El encuentro inicia a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por televisión abierta, de paga y plataformas de streaming con derechos de la FIFA.

Esta final marca el cierre de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. El torneo reúne por primera vez a 48 selecciones y deja encuentros memorables desde la fase de grupos hasta las rondas eliminatorias.

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Regalos y actividades especiales

Durante la convivencia, Santa Fe Klan comparte alimentos y bebidas con los asistentes. El rapero no publica un programa oficial ni detalla actividades, pero su historial en eventos similares lleva a sus seguidores a esperar sorpresas musicales o intervenciones espontáneas. En ocasiones anteriores, el artista regala mercancía y organiza dinámicas para sus fans, lo que incrementa la expectativa para esta celebración.

Final del Mundial 2026: España vs Argentina Crédito: VisualesIA ScribNews.

El barrio Santa Fe como punto de encuentro

El vínculo entre Santa Fe Klan y su barrio va más allá de la música. Desde sus primeros éxitos, el rapero manifiesta la intención de apoyar a la comunidad y de convertir el barrio Santa Fe en un referente cultural. Las actividades abiertas y la convivencia con sus seguidores forman parte de una estrategia para mantener la cercanía y fortalecer la identidad local.

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La convocatoria del rapero convierte la final del Mundial 2026 en una celebración que trasciende el futbol. La convivencia gratuita en el barrio de Santa Fe abre la puerta para que cientos de personas compartan el cierre del torneo junto al artista y refuercen el sentido de comunidad en Guanajuato.