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Regreso a Clases 2026: SEP publica lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2026-2027

Esta es la lista sugerida de útiles escolares con materiales mínimos para preescolar, primaria y secundaria

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Niña con uniforme y mochila azul sonriendo sentada frente a una mesa llena de útiles escolares coloridos en casa.
SEP dio a conocer la lista de útiles escolares para el nuevo ciclo escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de orientar a madres, padres de familia y comunidades educativas en la adquisición de los materiales que utilizarán las y los estudiantes durante el próximo periodo escolar.

De acuerdo con el documento oficial, la lista fue elaborada bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo educativo que busca fortalecer el aprendizaje mediante actividades contextualizadas, el pensamiento crítico, la inclusión, la igualdad sustantiva y la participación activa del alumnado.

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La dependencia federal aclaró que se trata de una lista sugerida de materiales mínimos, por lo que las maestras y maestros podrán solicitar otros recursos únicamente cuando sean necesarios para proyectos específicos, procurando evitar gastos innecesarios para las familias.

SEP pide reutilizar útiles escolares en buen estado

Cada profesor tiene la facultad de elegir cuáles son los materiales que usará
La Secretaría de Educación pidió a los padres o tutores reutilizar los útiles escolares que estén en buenas condiciones (Crédito: SEP. CUARTOSCURO)

En el documento, la SEP enfatiza que uno de los objetivos es fomentar el uso responsable de los recursos, promoviendo la reutilización de materiales que aún se encuentren en buenas condiciones.

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Asimismo, destacó que la colaboración entre familias, escuelas y comunidad es fundamental para garantizar una educación con equidad, inclusión y excelencia, evitando que la compra de útiles escolares represente una carga económica excesiva.

La autoridad educativa recordó que el estudiantado contará con libros de texto gratuitos y otros materiales educativos elaborados por el Estado mexicano, los cuales seguirán siendo la principal herramienta para el desarrollo de las actividades académicas.

Lista de útiles escolares para primero y segundo de primaria

Niña mexicana con uniforme escolar, cuadernos de espiral, lápices de colores, tijeras, reglas, marcadores, notas adhesivas y una computadora portátil, sobre fondo vibrante.
Una niña mexicana de uniforme escolar posa sonriente junto a útiles escolares nuevos, como cuadernos, lápices y una computadora portátil, sobre un fondo de colores brillantes que simboliza el inicio del ciclo lectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la lista difundida por la SEP, los alumnos de primer y segundo grado de primaria deberán contar con los siguientes materiales básicos:

  • Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.
  • Un cuaderno de rayas tamaño profesional.
  • Lápiz.
  • Bolígrafo.
  • Goma para borrar.
  • Sacapuntas.
  • Tijeras de punta roma.
  • Lápiz adhesivo.
  • Lápices de colores de madera o pinturas de cera.
  • 50 hojas blancas.

La SEP explicó que estos materiales permitirán desarrollar las actividades escolares cotidianas y representan los insumos mínimos para el trabajo en el aula.

Nivel secundaria

Para este nivel, se va a requerir un cuaderno para cada materia que se curse, por lo cual el docente determinará las características conforme a sus necesidades en el aula.

Se requerirá un lápiz, lápiz bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras, lápiz adhesivo, una caja de lápices de colores, un juego de geometría y 50 hojas blancas.

En preescolar los materiales serán definidos por docentes y familias

Inscripción preescolar Edomex 2026 alumno estudiante
Inscripción preescolar 2026 alumno estudiante (Gob. Edomex)

En el caso de educación preescolar, la Secretaría indicó que no existe una lista única de útiles escolares.

Los materiales como papel, pinturas, pinceles, lápices de colores, brochas, tijeras, pegamentos y plastilina serán sugeridos por las educadoras y educadores, en coordinación con las familias, tomando en cuenta las características del contexto y los proyectos de aprendizaje que se realizarán durante el ciclo escolar.

Nueva Escuela Mexicana prioriza proyectos y aprendizaje colaborativo

La SEP señaló que el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana promueve experiencias de aprendizaje vinculadas con la realidad de las comunidades, por lo que los materiales podrán variar dependiendo de las necesidades de cada plantel.

Además, reiteró que el ejercicio de la autonomía profesional permite que el personal docente adapte las actividades y solicite recursos adicionales cuando sean estrictamente necesarios para fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes.

Con esta publicación, la Secretaría de Educación Pública busca que las familias puedan planificar con anticipación la compra de útiles escolares para el ciclo 2026-2027, privilegiando el ahorro, la reutilización de materiales y el acceso equitativo a la educación en todos los niveles de educación básica.

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