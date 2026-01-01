México

Jorge Villalobos, ex amigo de Eleazar Gómez, denuncia que estuvo a punto de ser asfixiado por el actor

El actor Jorge Villalobos sorprendió al revelar que fue víctima de un ataque físico por parte de Eleazar durante una fiesta en McAllen, lo que avivó la polémica en torno al comportamiento del famoso

La denuncia de Jorge Villalobos
La denuncia de Jorge Villalobos contra Eleazar Gómez revive la polémica sobre la reincorporación del actor a la televisión (IG)

La reciente denuncia pública de Jorge Villalobos sobre la agresión que sufrió a manos de Eleazar Gómez se suma a las controversias que rodean al actor, quien ha enfrentado cuestionamientos desde su regreso a la televisión tras cumplir una condena de seis meses en prisión.

La reaparición de Gómez en “La Granja VIP” de TV Azteca reavivó el debate en redes sociales sobre si una figura acusada de violencia familiar debe contar con oportunidades en la pantalla.

Villalobos, amigo cercano de Gómez, relató el episodio que vivió con el actor en McAllen, Texas, durante una inauguración de un bar. Según la narración difundida por el periodista Gabriel Cuevas en su canal de YouTube, Villalobos afirmó: “Literal me ahorcó. Me intentó asfixiar”.

Esta declaración aparece tras una larga amistad marcada por la confianza y la recurrencia de encuentros personales.

El incidente denunciado ocurrió durante
El incidente denunciado ocurrió durante una inauguración de bar en McAllen, Texas, donde Villalobos aseguró que Gómez intentó asfixiarlo (IG)

La experiencia referida por Villalobos no constituye un hecho aislado. Gabo Cuevas, colaborador de Flor Rubio, confirmó el incidente y aportó contexto a través de comentarios recogidos de allegados al entorno del actor.

Cuevas declaró que, de acuerdo con varios conocidos, “en las reuniones donde teníamos amigos en común, se preocupaban por la manera en la que agarraban la fiesta y no se controlaban”.

Villalobos detalló que, antes del altercado, el clima entre ambos era de camaradería. “Estamos platicando huellas del dolor, estamos platicando, estamos tomando. Le dije ‘deberías buscar a esta persona (Tefi Valenzuela) para sanar esta otra parte’”, sostuvo Villalobos, haciendo referencia a la confianza y apertura entre ellos.

Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando, en un cambio abrupto de actitud, Gómez le arrojó un vaso de agua con hielos y posteriormente lo agredió físicamente.

Eleazar Gómez enfrenta nuevas acusaciones
Eleazar Gómez enfrenta nuevas acusaciones de agresión física tras el testimonio público de Jorge Villalobos en redes sociales (TV Azteca)

Estas revelaciones remiten al antecedente mediático de la modelo Tefi Valenzuela, ex pareja de Eleazar Gómez, quien también denunció públicamente episodios de violencia por parte del actor.

El testimonio de Villalobos amplía el panorama sobre los comportamientos violentos atribuidos a Gómez y alimenta el debate acerca de su regreso a la escena televisiva.

El caso entre el actor mexicano Eleazar Gómez y la modelo peruana Tefi Valenzuela inició en noviembre de 2020, cuando Gómez fue detenido en la Ciudad de México acusado de agredir físicamente a Valenzuela.

El proceso legal llevó a que, en marzo de 2021, Gómez aceptara su culpabilidad ante un juez y recibiera libertad condicional por tres años. Entre las condiciones impuestas se encontraban no acercarse a la víctima, someterse a tratamiento psicológico, ofrecer una disculpa pública y pagar una reparación del daño, la cual ascendió a 420,000 pesos mexicanos.

La presencia de Eleazar Gómez
La presencia de Eleazar Gómez en el reality show ‘La Granja VIP’ de TV Azteca genera debate sobre la ética en la pantalla chica (La Granja VIP)

Hacia junio de 2021, se informó que Gómez completó el pago de la reparación del daño, aunque hubo retrasos en los pagos iniciales. En noviembre de 2025, el caso volvió a la atención pública cuando Gómez, durante su participación en el reality show “La Granja VIP”, declaró que su condena había sido “injusta” y sugirió que fue víctima de una trampa.

Estas declaraciones generaron polémica y llevaron a Valenzuela a iniciar acciones legales, solicitando un derecho de réplica al considerar que las afirmaciones de Gómez eran falsas y dañaban su reputación.

El recuerdo del caso Teffy
El recuerdo del caso Teffy Valenzuela, ex pareja de Gómez, reafirma el historial de denuncias por violencia familiar contra el actor (IG: @tefivalenzuela // Captura: La Granja VIP)

Valenzuela enfatizó que Gómez había aceptado su culpa y que la sentencia judicial incluía condiciones específicas que él debía cumplir. Hasta el momento, las acciones legales emprendidas por Valenzuela continúan en proceso, y se espera la respuesta de las autoridades y la producción del programa de televisión.

