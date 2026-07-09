Presidente de Panamá visitará México para reunirse con Claudia Sheinbaum la próxima semana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino visitará México la próxima semana como parte de las acciones para fortalecer la relación diplomática entre ambas naciones.
“Viene el presidente de Panamá la próxima semana. Ellos nos solicitan la reunión y nosotros hacemos todas las consideraciones para recibirlos”, informó durante la mañanera del pueblo de este 9 de julio en Palacio Nacional.
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