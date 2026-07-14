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Basílica de Guadalupe releva a su rector en medio de investigaciones por presunto desvío de limosnas

Daniel Villalobos Ortiz sustituye a Efraín Hernández Díaz, quien fue señalado por presuntos malos manejos administrativos; se le asignarán nuevas tareas pastorales

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Las dos personas fueron detenidas, de acuerdo con información de la Fiscalía de Sonora.
La Basílica de Guadalupe recibe aproximadamente 20 millones de visitantes cada año. Las limosnas y donativos representan una de sus principales fuentes de ingresos. (Crédito: Cuartoscuro)

La Basílica de Guadalupe informó el nombramiento del canónigo Daniel Villalobos Ortiz como nuevo rector del recinto religioso, en sustitución de monseñor Efraín Hernández Díaz, cuya gestión estuvo marcada por investigaciones eclesiásticas derivadas de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y limosnas del santuario.

La designación fue confirmada por la oficina de prensa de la Basílica y ocurre días después de que Hernández Díaz no asistiera al evento “Sí al desarme, sí a la paz”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de julio en el propio recinto del Tepeyac. En aquella ceremonia, el entonces rector fue representado por integrantes del cabildo guadalupano.

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La administración de la Basílica confirmó a Infobae México que la rectoría del recinto religioso requería una renovación administrativa, operativa y pastoral rumbo a los 500 años del Acontecimiento Guadalupano.

El relevo se produce después de que una investigación periodística de Proceso diera a conocer que el Cabildo de la Basílica denunció a Hernández Díaz ante autoridades eclesiásticas por presuntos malos manejos administrativos, entre ellos el uso de limosnas y donativos, así como por la falta de insumos para la operación cotidiana del santuario.

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Investigación interna y auditoría

De acuerdo con esa información, las denuncias surgieron luego de que comenzaran a registrarse faltantes de flores para la imagen de la Virgen de Guadalupe, escasez de papelería y otros materiales indispensables para el funcionamiento del recinto, además de ausencias prolongadas del entonces rector.

(Infografía: Infobae México)
(Infografía: Infobae México)

Las acusaciones llevaron a la Arquidiócesis Primada de México a iniciar una investigación interna y a contratar a la firma Deloitte para realizar una auditoría administrativa sobre el manejo de los recursos de la Basílica.

Como parte de ese proceso, Hernández Díaz fue separado temporalmente de sus funciones el 3 de octubre de 2025. Sin embargo, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, ordenó su restitución en mayo de 2026 al señalar que las indagatorias no habían encontrado elementos que impidieran su regreso al cargo, aunque los resultados de la auditoría externa no fueron dados a conocer públicamente.

Hasta finales de junio, la oficina de Comunicación Social de la Basílica confirmó que el sacerdote continuaba como rector, pese a versiones sobre una posible salida del cargo.

En un comunicado emitido el 12 de julio, Aguiar Retes informó que Efraín Hernández Díaz presentó su renuncia como rector de la Basílica, pero señaló que le confiará nuevas tareas pastorales.

Un caso que llegó al Vaticano

Según la información publicada por Proceso, la denuncia presentada por el Cabildo también fue notificada a otras autoridades de la Iglesia, entre ellas la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el nuncio apostólico Joseph Spiteri y, posteriormente, el Vaticano.

El reportaje señala que la investigación permanece dentro del ámbito del derecho canónico y que, hasta el momento, no existe intervención de autoridades civiles mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum (al centro) encabezó el evento “Sí al desarme, el pasado 9 de julio. (Crédito: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum (al centro) encabezó el evento “Sí al desarme, el pasado 9 de julio. (Crédito: Presidencia)

La Basílica de Guadalupe recibe aproximadamente 20 millones de visitantes cada año, por lo que las limosnas y donativos representan una de sus principales fuentes de ingresos para cubrir gastos de mantenimiento, servicios, actividades pastorales y salarios.

Quién es el nuevo rector

El nuevo rector, Daniel Villalobos Ortiz, formaba parte del Cabildo guadalupano desde 2024 como canónigo exorcista, organismo que promovió las denuncias contra la administración anterior.

Tras asumir el cargo, agradeció al cardenal Carlos Aguiar Retes por la designación y aseguró que desempeñará su nueva responsabilidad al servicio de quienes laboran en el santuario y de los millones de peregrinos que acuden a la Basílica.

Villalobos Ortiz nació en 1968 y fue ordenado sacerdote en 1998. Antes de incorporarse al Cabildo desempeñó diversos cargos pastorales y también fungió como vicario episcopal dentro de la Arquidiócesis Primada de México.

El cambio en la rectoría ocurre mientras continúan las repercusiones del caso por el presunto manejo irregular de recursos, uno de los episodios de mayor tensión interna registrados en los últimos años dentro de la administración del principal santuario católico del país.

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