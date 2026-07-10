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Asesinan a Benjamín Medrano, exedil de Fresnillo y primer alcalde que se declaró abiertamente gay en México

El suceso ocurrió durante un ataque en una nevería de la colonia Autocinema

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Benjamín Medrano
Benjamín Medrano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 10 de julio, se confirmó el fallecimiento del exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, quien fue asesinado la noche del 7 de julio en Guadalajara.

De acuerdo con fuentes estatales, el suceso ocurrió durante un ataque con un arma de fuego, en una nevería de la colonia Autocinema, ubicada en la Av. Experiencia #3500 y Cintra, en la capital de Jalisco.

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El reporte fue recibido a través del 911, donde una persona informó que un cliente estaba al interior de su negocio cuando ingresó otro usando un casco, el cual portaba un arma de fuego y realizó varias detonaciones al primer hombre. Agregó que probablemente el agraviado ya no contaba con signos vitales, debido al sangrado de su cabeza.

Tras los hechos, el agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta y el cuerpo del político mexicano fue llevado en calidad de desconocido al Servicio México Forense (Semefo) hasta que fue identificado por sus familiares.

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Hasta el momento, las autoridades locales no han dado mayor información sobre el caso, pero se espera que en las próximas horas detallen el avance de las investigaciones.

¿Quién es Benjamín Medrano Quezada?

Nacido en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, 16 de agosto de 1966, fue un servidor público y empresario afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Comenzó su carrera como diputado local en la LX legislatura del Congreso de su entidad entre los años 2010 a 2013. Posteriormente en las elecciones estatales de 2013 fue elegido como el presidente municipal de Fresnillo.

Benjamín Medrano Quezada
Benjamín Medrano Quezada (Facebook - Benjamín Medrano Quezada)

Su trayectoria dentro de la política mexicana estuvo marcada al declararse como el primer alcalde abiertamente gay, posicionándose como un referente de la comunidad LGBTQ+.

Asimismo, su carrera también incluyó un periodo de tiempo en el Partido del Trabajo (PT), vinculado al grupo de los hermanos Monreal Ávila. Mientras construía una vida en la esfera pública, también incursionó en el ámbito artístico como cantante y empresario, participando en la organización de ferias y la gestión de centros nocturnos.

Investigaciones y denuncias que rodearon al exalcalde

Por otro lado, Medrano Quezada encabezó el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas durante el gobierno de Alejandro Tello. Al concluir esa etapa, la administración estatal encabezada por David Monreal presentó denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con su gestión.

En marzo de 2022, la Secretaría de la Función Pública estatal denunció un posible desvío de 60 millones 100 mil pesos durante la organización de la Feria Nacional de Zacatecas durante su edición de 2019, en el que estarían implicados exfuncionarios liderados por el servidor público. Un juez de Zacatecas emitió orden de aprehensión y, aunque la defensa promovió un amparo, este fue finalmente revocado.

Juan Carlos Medrano Quezada, hermano del exalcalde, afirmó a través de una entrevista a un medio de comunicación, que el proceso judicial obligó a Benjamín a salir del estado y calificó el caso como “una persecución política”, solicitando a las autoridades esclarecer el asesinato y garantizar justicia.

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