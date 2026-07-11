Claudia Sheinbaum realizó un recorrido en la obra del tren AIFA-Pachuca a cargo del Agrupamiento Felipe Ángeles de los ingenieros militares. (Crédito: Presidencia)

La tarde de este 10 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recorrido por las obras del tren AIFA-Pachuca y aseguró que el avance físico ya alcanza el 36%. Durante el trayecto, la mandataria federal explicó que el proyecto estará terminado en 2027 y destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en los trabajos.

Así van los avances en el tren AIFA-Pachuca

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable de la supervisión, detalló que el trazo total abarca 58 kilómetros entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Pachuca. De ese trayecto, diez kilómetros corresponden a viaductos elevados y cuarenta y siete a terraplén. En el recorrido, Sheinbaum subrayó que los durmientes para la vía férrea son de fabricación nacional y suman más de 168 mil piezas.

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El tren AIFA-Pachuca estará terminado en 2027, Sheinbaum muestra avances del 36% en las obras. (X/@delfinagomeza)

Sheinbaum recorrió la zona y mostró la base de terraplén donde se instalarán las vías. El general a cargo puntualizó que la obra incluye una plataforma sobre terreno natural con un mejoramiento de casi tres metros de profundidad. Dio a conocer que ya concluyó la última etapa de la subestructura y lo siguiente será tender los rieles y los durmientes sobre una cama de balasto.

Entre los avances técnicos mencionados destacan:

Instalación de canalizaciones para servicios de señalización y fibra óptica.

Uso del modelo MX259 de durmiente, patentado y producido en México.

Materiales suministrados por plantas nacionales para el cable de potencia de las catenarias.

Incorporación de un camino de servicio bajo el terraplén para mantenimiento.

Sheinbaum confirma entrega de la obra en 2027

El tren AIFA-Pachuca estará terminado en 2027, Sheinbaum muestra avances del 36% en las obras. (X/@delfinagomeza)

La presidenta reiteró que se trata de un tren eléctrico y resaltó que, por primera vez, empresas nacionales participan en el suministro del cableado de potencia. El general Vallejo explicó que los trabajos en la capa de subbalasto permitirán iniciar el tendido de las dos vías principales para pasajeros, mientras que del lado izquierdo se ubicará la vía de carga.

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Sheinbaum insistió en que los avances permiten prever la conclusión para el próximo año: “Estamos muy avanzados y aquí el general Vallejo se está comprometiendo a terminarlo el próximo año, 2027”, dijo la mandataria en el video difundido en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, la presidenta destacó las obras ferroviarias que se han entregado durante su administración: “Estamos dando un nuevo impulso a los trenes de pasajeros que no solo comunican ciudades y pueblos, sino, sobre todo, familias, amigos, empleos y desarrollo con justicia”.

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Destacó la inauguración del Tren Insurgente, que conecta Toluca con la Ciudad de México, así como la puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles, que va de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles(AIFA).

El tren AIFA-Pachuca estará terminado en 2027, Sheinbaum muestra avances del 36% en las obras. (X/@delfinagomeza)

Añadió que actualmente se trabaja en la extensión de este último tramo, desde el AIFA hasta Pachuca. La presidenta compartió avances de dicha obra, la cual está a cargo del Agrupamiento Felipe Ángeles de los ingenieros militares.

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