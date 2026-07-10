Golpe al narcotráfico: decomisan 165 kilos de cocaína y capturan a 11 personas en Tijuana

Las 11 personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. (Cortesía)

Autoridades federales aseguraron 165 kilogramos de cocaína y detuvieron a 11 personas durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y combatir el tráfico de drogas en la entidad.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las personas detenidas viajaban en un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco, donde presuntamente abordaron con el cargamento de droga oculto entre su equipaje.

La droga estaba oculta en mochilas

Las autoridades informaron que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete enfocados en detectar rutas utilizadas para el trasiego de drogas mediante vuelos comerciales.

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A partir de esa información, los agentes implementaron inspecciones aleatorias al equipaje documentado de un vuelo proveniente de Guadalajara.

Los 165 kilos de cocaína fueron localizados en el equipaje de pasajeros que viajaban desde Guadalajara. (Cortesía)

Durante la revisión localizaron 11 mochilas que ocultaban 165 paquetes rectangulares, cada uno con aproximadamente un kilogramo de polvo blanco con características propias de la cocaína.

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En total, el decomiso ascendió a 165 kilogramos de droga, uno de los aseguramientos más importantes realizados recientemente en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de los detenidos ni precisaron si los 11 pasajeros viajaban juntos o formaban parte de una misma organización criminal.

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Los detenidos quedaron a disposición de la FGR

Tras el hallazgo, los agentes federales informaron a los pasajeros sobre sus derechos y procedieron a su detención.

Los 11 sospechosos, junto con los 165 kilos de cocaína asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.

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El decomiso fue realizado durante un operativo conjunto en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. (Cortesía)

La Fiscalía deberá establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos, así como el destino que tendría el cargamento y la organización criminal responsable de su traslado.

Tijuana, un punto estratégico para el tráfico de drogas

El Aeropuerto Internacional de Tijuana se ha convertido en uno de los principales puntos de vigilancia para las autoridades federales debido a su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos, país considerado el principal mercado para el tráfico de cocaína y otras drogas.

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En los últimos años, el Gobierno federal ha reforzado los operativos en terminales aéreas, carreteras y cruces fronterizos de Baja California para detectar cargamentos ocultos que son trasladados mediante vuelos comerciales o vehículos particulares.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que este tipo de acciones buscan inhibir el tráfico de estupefacientes y evitar que las drogas lleguen tanto a las calles de México como a los mercados internacionales.

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El decomiso de los 165 kilogramos de cocaína representa un nuevo golpe a las redes de narcotráfico que utilizan rutas aéreas para movilizar droga desde el occidente del país hacia la frontera norte, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables detrás del cargamento y determinar si existen más personas involucradas en la operación.