Centro Público de Formación en IA de México gana el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026 de la ONU

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA), desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), obtuvo el reconocimiento WSIS Champion 2026 en la categoría Desarrollo de Capacidades, uno de los galardones más importantes que otorgan cada año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para destacar proyectos que utilizan la tecnología como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en Ginebra, Suiza, en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés).

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Durante el evento, la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, felicitó a los proyectos galardonados y destacó que representan el espíritu de la iniciativa WSIS al colocar a las personas en el centro del desarrollo digital y demostrar cómo la innovación tecnológica puede generar beneficios sociales.

¿Por qué fue reconocido el Centro Público de Formación en IA?

El reconocimiento WSIS Champion 2026 distingue a las iniciativas que, tras un proceso de evaluación y votación de especialistas internacionales, son consideradas sobresalientes por aprovechar las tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible.

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El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recibió el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026 por su modelo gratuito de capacitación y certificación en habilidades digitales de alta especialización

En el caso de México, el jurado destacó el modelo impulsado por la ATDT por ofrecer capacitación gratuita en habilidades digitales altamente especializadas, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales de la población y reducir las brechas de desigualdad.

El programa está dirigido prioritariamente a personas y familias de bajos ingresos y ofrece cursos intensivos de cinco meses, acompañados de certificaciones en áreas estratégicas como:

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Inteligencia artificial.

Ciberseguridad.

Computación en la nube.

Programación.

Análisis de datos.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades profesionales de los participantes, facilitar su acceso a empleos de mayor valor agregado y contribuir al desarrollo del talento digital en México.

Instituciones y empresas colaboran en la capacitación

Para poner en marcha el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contó con la colaboración de diversas instituciones académicas y de investigación.

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Entre ellas se encuentran el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), organismo sectorizado de la ATDT.

Asimismo, empresas globales del sector tecnológico participan mediante tutorías y certificaciones que fortalecen la preparación de los estudiantes y mejoran sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

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El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recibió el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026 por su modelo gratuito de capacitación y certificación en habilidades digitales de alta especialización

¿Qué son los Premios WSIS?

Los Premios WSIS son otorgados anualmente por la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones para reconocer proyectos impulsados por gobiernos, organismos internacionales, empresas y organizaciones que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el desarrollo económico y social.

Como parte del proceso de evaluación, el comité internacional consideró que el modelo mexicano es eficiente, sostenible y replicable, al combinar educación digital especializada, colaboración entre instituciones públicas y el sector tecnológico, así como un uso responsable de los recursos públicos para ampliar el acceso a oportunidades de formación.

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De acuerdo con la ATDT, este reconocimiento internacional respalda la estrategia del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para democratizar el acceso a las tecnologías emergentes, impulsar la innovación y fortalecer la soberanía tecnológica del país.