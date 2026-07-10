México

Centro Público de Formación en IA de México gana el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026 de la ONU

Fue distinguido por su modelo gratuito de capacitación y certificación en habilidades digitales de alta especialización

Guardar
Google icon
Imagen AZ3EQYRWVZGZDJO3FZV3MKD4RE

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA), desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), obtuvo el reconocimiento WSIS Champion 2026 en la categoría Desarrollo de Capacidades, uno de los galardones más importantes que otorgan cada año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para destacar proyectos que utilizan la tecnología como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en Ginebra, Suiza, en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Durante el evento, la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, felicitó a los proyectos galardonados y destacó que representan el espíritu de la iniciativa WSIS al colocar a las personas en el centro del desarrollo digital y demostrar cómo la innovación tecnológica puede generar beneficios sociales.

¿Por qué fue reconocido el Centro Público de Formación en IA?

El reconocimiento WSIS Champion 2026 distingue a las iniciativas que, tras un proceso de evaluación y votación de especialistas internacionales, son consideradas sobresalientes por aprovechar las tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible.

PUBLICIDAD

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recibió el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026 por su modelo gratuito de capacitación y certificación en habilidades digitales de alta especialización
El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recibió el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026 por su modelo gratuito de capacitación y certificación en habilidades digitales de alta especialización

En el caso de México, el jurado destacó el modelo impulsado por la ATDT por ofrecer capacitación gratuita en habilidades digitales altamente especializadas, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales de la población y reducir las brechas de desigualdad.

El programa está dirigido prioritariamente a personas y familias de bajos ingresos y ofrece cursos intensivos de cinco meses, acompañados de certificaciones en áreas estratégicas como:

  • Inteligencia artificial.
  • Ciberseguridad.
  • Computación en la nube.
  • Programación.
  • Análisis de datos.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades profesionales de los participantes, facilitar su acceso a empleos de mayor valor agregado y contribuir al desarrollo del talento digital en México.

Instituciones y empresas colaboran en la capacitación

Para poner en marcha el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contó con la colaboración de diversas instituciones académicas y de investigación.

Entre ellas se encuentran el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), organismo sectorizado de la ATDT.

Asimismo, empresas globales del sector tecnológico participan mediante tutorías y certificaciones que fortalecen la preparación de los estudiantes y mejoran sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recibió el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026 por su modelo gratuito de capacitación y certificación en habilidades digitales de alta especialización
El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recibió el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026 por su modelo gratuito de capacitación y certificación en habilidades digitales de alta especialización

¿Qué son los Premios WSIS?

Los Premios WSIS son otorgados anualmente por la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones para reconocer proyectos impulsados por gobiernos, organismos internacionales, empresas y organizaciones que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el desarrollo económico y social.

Como parte del proceso de evaluación, el comité internacional consideró que el modelo mexicano es eficiente, sostenible y replicable, al combinar educación digital especializada, colaboración entre instituciones públicas y el sector tecnológico, así como un uso responsable de los recursos públicos para ampliar el acceso a oportunidades de formación.

De acuerdo con la ATDT, este reconocimiento internacional respalda la estrategia del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para democratizar el acceso a las tecnologías emergentes, impulsar la innovación y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Temas Relacionados

Centro Público de FormaciónONUIAWSIS Champion 2026TecnologíaClaudia Sheinbaummexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emma Coronel revive recuerdos de las fiestas de “El Chapo” Guzmán junto a acordeonista de Los Alegres del Barranco

Durante una transmisión en vivo con José Pavel Moreno, acordeonista de Los Alegres del Barranco, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán recordó la canción que más le gustaba escuchar en reuniones privadas

Emma Coronel revive recuerdos de las fiestas de “El Chapo” Guzmán junto a acordeonista de Los Alegres del Barranco

De El Betito a El Lunares: quiénes han encabezado La Unión Tepito desde su fundación

Desde su surgimiento hace más de una década, La Unión Tepito ha cambiado de líder en varias ocasiones debido a asesinatos, detenciones y disputas internas

De El Betito a El Lunares: quiénes han encabezado La Unión Tepito desde su fundación

Caso Myrna Susana: el amparo que incluiría la perspectiva de género en el Mecanismo de Protección a Periodistas y que la Corte rechazó

La periodista y sus hijas enfrentan una situación de vulnerabilidad y falta de acompañamiento estatal

Caso Myrna Susana: el amparo que incluiría la perspectiva de género en el Mecanismo de Protección a Periodistas y que la Corte rechazó

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de julio EN VIVO? Reportan atrasos en Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de julio EN VIVO? Reportan atrasos en Línea 3

Pasajeros viven momentos de angustia en la Línea A del Metro de la CDMX

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales al retratar una falla al interior del transporte público capitalino

Pasajeros viven momentos de angustia en la Línea A del Metro de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel revive recuerdos de las fiestas de “El Chapo” Guzmán junto a acordeonista de Los Alegres del Barranco

Emma Coronel revive recuerdos de las fiestas de “El Chapo” Guzmán junto a acordeonista de Los Alegres del Barranco

De El Betito a El Lunares: quiénes han encabezado La Unión Tepito desde su fundación

Defensa ¿destruye mil armas del crimen organizado en Baja California: 70% provienen de Estados Unidos

Golpe al narcotráfico: decomisan 165 kilos de cocaína y capturan a 11 personas en Tijuana

La captura de El Mayo Zambada dejó una “bomba diplomática”: estos son los tratados que el FBI habría pisoteado

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo deja clara su postura sobre el parecido de su nieta con Eugenio Derbez: “Se parece a mí toda”

Victoria Ruffo deja clara su postura sobre el parecido de su nieta con Eugenio Derbez: “Se parece a mí toda”

Así fueron las conmovedoras palabras de las hijas de Andrea Legarreta en su cumpleaños 54: “Eres lo mejor del mundo”

Quién es Alejandro Álvarez Puga, empresario ligado al caso Inés Gómez Mont y detenido en Cancún

La verdad detrás del supuesto romance entre Horacio Villalobos y René Franco

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

DEPORTES

¿Por qué los tacos son tan populares en Noruega? La historia detrás del famoso “Viernes de Taco”

¿Por qué los tacos son tan populares en Noruega? La historia detrás del famoso “Viernes de Taco”

Gilberto Mora es ovacionado en un avión rumbo a Tijuana tras brillar con México en el Mundial 2026

Haaland ya tiene su canción versión mariachi: mexicanos le cantan antes de enfrentar a Inglaterra en Cuartos de Final

Aficionada se vuelve viral al ganar los calzones de Alexis Vega: así fue la dinámica viral del jugador de Toluca

Isaac del Toro sale ileso de la etapa 7 y mantiene el tercer puesto del Tour de Francia