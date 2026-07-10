Pasajeros viven momentos de angustia en la Línea A del Metro de la CDMX

Se reporta explosión en el Metro.

Entre gritos y preocupación, saló a la luz el video en donde se puede observar una severa explosión al interior de la Línea A del Metro de la CDMX, lo que provocó momentos de pánico entre pasajeros de un convoy que circulaba en la Línea A.

El incidente ocurrió por la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria, de acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. El organismo señaló que la falla ocurrió como consecuencia de la intensa tormenta registrada en la zona oriente de la capital.

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En videos difundidos por usuarios en redes sociales se escuchan al menos dos explosiones, seguidas de chispazos, mientras el tren permanece detenido y sin energía eléctrica. Las grabaciones también registran gritos de desesperación de los pasajeros, que quedaron a oscuras dentro de los vagones.

El video muestra vistas del interior y exterior de un tren del Metro de la Ciudad de México. Se observan ventanas con reflejos anaranjados y destellos luminosos similares a chispas durante el movimiento. (TW @anonopshispano)

¿Qué causó la explosión?

El STC Metro explicó que todo ocurrió el pasado domingo, 5 de julio, provocado por la catenaria que es el sistema de cables aéreos que suministra energía a los trenes y que, con la tormenta eléctrica que azotó a la capital, tuvo varios problemas que causaron las chispas que se logran observar en las imágenes.

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La avería ocurrió en el tramo entre Santa Marta y Los Reyes, correspondiente a la Línea A del Metro. De acuerdo con la consulta que hizo Infobae México al STC, no existieron personas lesionadas ni problemas graves.

Qué hacer en caso de una explosión en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México moviliza diariamente a millones de personas. Aunque las autoridades implementan protocolos de seguridad y mantenimiento, factores externos, fallas eléctricas mayores u objetos metálicos arrojados a las vías pueden generar incidentes de gravedad, incluidas detonaciones o explosiones al interior de los vagones o estaciones.

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Ante una situación de emergencia de esta magnitud, donde el pánico suele ser el principal enemigo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el propio STC Metro emiten las siguientes recomendaciones clave para salvaguardar la vida.

Es importante estar atentos a las indicaciones oficiales. (X/ @MetroCDMX)

1. El momento del impacto: Protegerse y mantener la calma

Si te encuentras dentro del tren o en el andén al momento de escuchar o presenciar una explosión, los primeros segundos son vitales:

Tírate al suelo inmediatamente: Si estás en el vagón y hay presencia de humo, fuego u objetos volando, colócate en el piso boca abajo. El aire más limpio y frío siempre se mantiene en la parte inferior.

Cúbrete la cabeza: Usa tus brazos, mochilas o bolsos para proteger tu cráneo y cuello de posibles desprendimientos de techumbres o vidrios rotos.

Controla el pánico: El gritar o correr sin dirección genera estampidas que provocan más lesiones que el incidente mismo. Respira profundo y evalúa tu entorno inmediato.

2. Si estás atrapado dentro del vagón

Las explosiones suelen desactivar de forma automática la energía eléctrica de las vías, lo que detendrá el tren por completo (ya sea dentro del túnel o en la estación).

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No intentes forzar las puertas de inmediato: Salir a las vías de forma intempestiva puede ser mortal si la barra guía aún tiene corriente eléctrica.

Utiliza la palanca de emergencia: Todos los vagones cuentan con una palanca roja de emergencia. Al activarla, se dará aviso inmediato al conductor y a la cabina de mando para que agilicen el corte de corriente y la asistencia.

Cúbrete las vías respiratorias: Si la explosión generó humo, humedece un pañuelo, prenda de ropa o cubrebocas con agua (o saliva si no tienes líquido a la mano) y colócalo sobre tu nariz y boca para evitar la inhalación de gases tóxicos o polvo.

3. El protocolo de evacuación en túneles (Paso a paso)

Si el tren se detuvo a mitad de un túnel y el personal del Metro ordena la evacuación, debes seguir estas reglas estrictas:

Espera la orden del personal: Solo se debe descender del vagón cuando el conductor o los elementos de la Policía Policial/Bancaria confirmen que la energía en las vías ha sido cortada al 100%.

Camina en fila india: El espacio en los pasarelas de los túneles es sumamente reducido. Camina pegado a la pared, sin empujar y manteniendo una fila ordenada.

Deja tus pertenencias pesadas: Olvídate de maletas o bultos grandes; tu prioridad es moverte con agilidad.

Ayuda a los vulnerables: Si a tu lado hay niños, adultos mayores o personas con discapacidad, dales prioridad en el paso o ayúdales a avanzar.

4. Qué hacer al llegar a la estación o zona de andenes

Una vez que te encuentres en la estación, el objetivo es salir a la superficie de manera segura:

Sigue la señalética de Protección Civil: Dirígete a las escaleras fijas siguiendo los letreros de “Ruta de Evacuación”. Evita usar los elevadores o escaleras eléctricas, ya que podrían detenerse abruptamente o fallar por completo.

No te detengas a grabar: Uno de los errores más comunes en la actualidad es detenerse a tomar fotos o videos para redes sociales. Esto obstruye el flujo de personas y eleva el riesgo de ser aplastado o quedar atrapado si ocurre una segunda detonación.

Facilita el paso a los servicios de emergencia: Una vez afuera de la estación, retírate de las entradas principales para permitir el libre acceso a paramédicos del ERUM, Cruz Roja, Bomberos y personal de Protección Civil.

Números de emergencia indispensables

Si cuentas con señal en tu dispositivo móvil durante el incidente, repórtalo de inmediato o pide a familiares que lo hagan proporcionando la línea y estación exacta:

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Número Único de Emergencias: 911

Denuncia Ciudadana / Línea de Atención del Metro: 55 5627 4950