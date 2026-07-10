Brechas económicas y falta de patrocinio: los retos para sostener el interés de por la Selección Nacional Femenil rumbo a Brasil 2027

Jugadoras de la selección mexicanaLa Selección Nacional Femenil enfrenta brechas de inversión y de patrocinio. de fútbol celebran en la cancha ante la mirada de aficionados en el estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de 2026 logró lo que parecía difícil: convertir a millones de personas que normalmente no seguían el futbol en aficionados, aunque esto fuera temporal.

Las redes sociales se llenaron de publicaciones sobre el “fin de su era FIFA’s” y confesiones de quienes, por primera vez, entendieron la emoción de este deporte. La atención y la audiencia alcanzaron cifras inéditas en México.

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Ahora, ante la preparación de la Selección Mexicana Femenil para buscar en noviembre su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se realizará en Brasil, surge la pregunta: ¿la nueva afición permanecerá o todo terminará con la euforia mundialista?

Para Claudia Arruñada, profesora de Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana, el Mundial dejó una oportunidad histórica para fortalecer el futbol femenil, pero transformar ese interés en crecimiento sostenido exige más que campañas publicitarias.

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“El Mundial rompió hitos de audiencia en México y despertó nuevamente el gusto por el deporte entre hombres, mujeres e infancias. Esa inercia existe y es muy interesante, pero pensar que automáticamente se traducirá en un beneficio para la Selección Femenil sería un error analítico”, explicó Arruñada.

La especialista, en entrevista con la IBERO, señala que el desarrollo del futbol femenil requiere una construcción más amplia: involucra a federaciones, medios, patrocinadores, plataformas de transmisión, gobiernos y la propia industria deportiva.

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Persisten brechas económicas

Arruñada reconoce señales alentadoras. A nivel internacional, el consumo de futbol femenil aumenta y torneos como la Eurocopa Femenil han registrado cifras históricas de audiencia.

Además, estudios internacionales muestran que los deportes femeniles de alto rendimiento generan mayores ingresos y atraen nuevas audiencias.

Sin embargo, advierte que persisten importantes brechas económicas.

“Muchos clubes siguen operando con pérdidas. No es que el futbol femenil no tenga potencial; también influye que todavía no recibe la misma inversión ni la misma inyección de capital que el futbol varonil”, afirmó.

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A estas diferencias se suman desigualdades en salarios, patrocinios, infraestructura y oportunidades de desarrollo, lo que limita el crecimiento del deporte.

La brecha de género permanece visible en la comparación entre la Selección femenil y la varonil.

La dificultad de sostener el interés más allá de la euforia

En semanas recientes, las redes sociales de la Selección Mexicana Femenil invitaron a la afición a “no guardar la playera” y a acompañar al equipo rumbo al proceso clasificatorio para Brasil 2027.

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Para Arruñada, esta puede ser una excelente oportunidad de mercadotecnia solo si se abandona la lógica de campañas superficiales.

“Es momento de construir realmente qué significa el futbol femenil y qué hay detrás de él, más allá de romantizaciones o del famoso pinkwashing, donde simplemente se pinta todo de rosa para impulsar una estrategia comercial”.

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Considera que las campañas deben mostrar el trabajo y alto rendimiento de las futbolistas, y no limitarse a mensajes de inspiración.

Otro reto, advierte la docente, es mantener vivo el interés del público. Arruñada recordó que Netflix ya anunció acuerdos para transmitir el Mundial Femenil de 2027 en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además de producir contenido documental sobre las selecciones.

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No obstante, señala que la disponibilidad de los partidos sigue siendo un factor decisivo: “La afición puede estar muy interesada, pero si no alimentamos ese interés y no facilitamos el consumo, la emoción poco a poco se va apagando”.

Por ello considera fundamental que televisoras y plataformas digitales abran espacios para transmitir los encuentros con la misma facilidad que la que se vivió con el Mundial varonil.

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La especialista sostiene que las autoridades deportivas y las instituciones públicas pueden aprovechar el impulso del Mundial, pero advierte que los esfuerzos no deben quedarse en acciones aisladas.

Reconoce iniciativas recientes para visibilizar el futbol femenil, como campañas institucionales o actividades promocionales, pero considera que todavía resultan insuficientes.

“No basta con presentar una imagen bonita o una campaña emotiva. Es necesario asumir que todavía existen desigualdades importantes y trabajar para reducirlas con inversión, mejores condiciones laborales y una verdadera estrategia de desarrollo”.

En ese sentido, hizo un llamado a que Federación Mexicana de Futbol, patrocinadores, gobiernos y empresas sumen esfuerzos para construir una estructura que fortalezca al futbol femenil de manera permanente.

El futbol como reflejo social y oportunidad educativa

Más allá de la cancha, Arruñada considera que el Mundial dejó otra enseñanza: el deporte permite comprender fenómenos sociales complejos.

Desde debates geopolíticos hasta violencia doméstica vinculada a resultados deportivos, y conversaciones sobre igualdad de género; el futbol refleja dinámicas que rebasan el espectáculo.

“Todo es político. El futbol también lo es. Puede convertirse en una forma de acercar estos temas a la sociedad desde experiencias cotidianas que las personas entienden y viven”.

Esta capacidad de conectar con públicos masivos representa una oportunidad para explicar temas como la perspectiva de género desde ejemplos concretos y alejados de la polarización.