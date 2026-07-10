Graduación fatal: hombre acribilló a dos mujeres en fiesta escolar en Michoacán

La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias de los cuerpos

Una convivencia por una graduación en Ixtaro terminó la noche del miércoles con el asesinato de dos mujeres en un domicilio de Salvador Escalante, Michoacán, y el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado para establecer el motivo del ataque y la situación jurídica del hombre que fue detenido como probable responsable.

Las víctimas tenían entre 25 y 35 años y ambas murieron por heridas de bala en la cabeza. Al momento del levantamiento de los cuerpos permanecían sin identificar y fueron trasladadas al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y la espera de que sus familiares las reclamaran.

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El ataque ocurrió en la tenencia de Ixtaro, donde se realizaba un festejo que, de manera preliminar, correspondía a una graduación o clausura escolar. Vecinos pidieron apoyo a las autoridades después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego dentro del inmueble donde se llevaba a cabo la reunión familiar.

Policías municipales y paramédicos acudieron al sitio. Ahí confirmaron que las dos mujeres ya no contaban con signos vitales.

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Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Las investigaciones preliminares establecieron que en el domicilio se celebraba una convivencia con motivo de una graduación cuando ocurrió el ataque.

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El presunto agresor fue asegurado con un revólver en el lugar

El hombre señalado como probable responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal. De manera preliminar, también se informó que los uniformados le aseguraron un revólver, arma que quedó a disposición de la autoridad ministerial como parte de las investigaciones.

Ese dato respondió al punto central del caso: sí hubo un detenido y el aseguramiento ocurrió en el mismo sitio de la agresión, de acuerdo con los reportes iniciales. Otra versión indicó que el sospechoso huyó tras los disparos, pero fue capturado minutos después por policías municipales.

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Las primeras indagatorias apuntaron a que antes del doble homicidio ocurrió una discusión entre asistentes a la convivencia. También se manejó de forma preliminar que el hecho estaría relacionado con un conflicto de carácter personal, aunque esa línea todavía debía ser confirmada por la autoridad ministerial.

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Las dos mujeres presentaron impactos de bala en la cabeza

La primera víctima correspondió a una mujer de entre 30 y 35 años, de complexión media. Vestía playera guinda, pantalón tipo leggins color mostaza y tenis negros; además, tenía un tatuaje en el pecho izquierdo con una luna, un sol y una estrella.

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La segunda mujer tenía entre 25 y 30 años. Vestía chamarra de mezclilla azul, playera roja, pantalón de mezclilla azul, cinturón y botas color café.

En ambos casos, las diligencias iniciales señalaron que las lesiones fueron producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Las dos fallecieron dentro del domicilio donde se desarrollaba la celebración.

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Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizó el procesamiento del lugar. En el inmueble fueron asegurados diversos indicios que se integraron a la carpeta de investigación.

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La intervención ministerial quedó a cargo de la Fiscalía Regional de Pátzcuaro, mientras que la USPEC efectuó el levantamiento de los cuerpos. Después, los restos fueron trasladados al Semefo para los estudios periciales correspondientes.

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Las autoridades fueron alertadas inicialmente por un reporte sobre personas atacadas a balazos dentro de una vivienda de la comunidad. Cuando los agentes llegaron, encontraron a las dos mujeres muertas al interior del inmueble.

El caso se investigó como doble homicidio. La Fiscalía General del Estado continuó con las actuaciones para esclarecer cómo comenzó la agresión, confirmar el móvil y determinar la situación legal del detenido.

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• Dos mujeres de entre 25 y 35 años fueron asesinadas a balazos durante una fiesta de graduación en Ixtaro, municipio de Salvador Escalante.

• Ambas víctimas presentaron heridas de arma de fuego en la cabeza, no habían sido identificadas y sus cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense.

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• La Policía Municipal detuvo a un hombre señalado como probable responsable y le aseguró un revólver que quedó bajo resguardo ministerial.