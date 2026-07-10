¿Cuánto te paga Banorte por tu centenario de oro y onza de plata este 10 de julio de 2026?

El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Ante incertidumbre por la inflación y los incrementos en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo.

Una de las opciones más comunes para ello es la adquisición de monedas de oro y plata, en sus diferentes versiones que, además de ser bellas piezas, sirven como una inversión un tanto segura.

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Esto se debe a que el precio de estos metales preciosos cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer.

Por eso, si se tiene en mente adquirir una de estas piezas, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización. Estos son los valores para este viernes 10 de julio.

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El precio de las monedas de oro y plata

Distintos bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

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El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Centenario de oro

Compra

76.300 pesos en Citibanamex

72.605 pesos en Banorte

Venta

89.300 pesos en Citibanamex

98.703 pesos en Banorte

95.242 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

1.015 pesos en Banco Azteca

884.5 pesos en Banorte

Venta

1.195 pesos en Banco Azteca

1393 pesos en Banorte

1319 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 15.259 pesos en compra y 19.770 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 30.518 pesos la compra y 39.540 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

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Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si buscas comprar o vender plata u oro, debes de saber que existen una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que varían dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

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Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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