Lluvia de meteoros Pegásidas: cuándo alcanzan su punto máximo y dónde observarlas en México

Es el primer fenómeno astronómico de julio; aunque se trata de una lluvia de estrellas de baja intensidad, las condiciones serán favorables para observarla

Durante julio, los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de disfrutar de la lluvia de meteoros Pegásidas, también conocida como Pegásidas de julio, un fenómeno que inaugura la temporada de lluvias de estrellas del mes y que podrá apreciarse desde gran parte del territorio mexicano.

Si bien no es uno de los eventos astronómicos más intensos del calendario anual, representa una excelente oportunidad para observar “estrellas fugaces” sin necesidad de telescopios o binoculares, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y exista poca contaminación lumínica.

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La actividad de las Pegásidas comenzó el 1 de julio y se extenderá hasta el 20 de julio; sin embargo, su mayor intensidad se concentrará entre las noches del 9 y el 10 de julio, cuando se espera el mejor momento para salir a contemplar el cielo.

¿Cuándo será el mejor momento para observar la lluvia de meteoros?

Los especialistas recomiendan realizar la observación después de la medianoche y hasta antes del amanecer, ya que durante ese intervalo el cielo alcanza un mayor grado de oscuridad y el punto radiante de la lluvia de meteoros se encuentra en una posición más favorable sobre el horizonte.

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A diferencia de lluvias más conocidas como las Perseidas o las Gemínidas, las Pegásidas presentan una actividad moderada. En condiciones ideales podrán observarse entre tres y cinco meteoros por hora, por lo que será necesario tener paciencia y permanecer varios minutos mirando el firmamento.

Un factor que favorecerá la observación es que la Luna se encuentra en una fase con poca iluminación, reduciendo el brillo natural del cielo y facilitando que los destellos sean más visibles.

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Aunque su actividad será de apenas tres a cinco meteoros por hora, las mejores condiciones para observarla en México se presentarán durante la madrugada desde sitios con cielos despejados y poca contaminación lumínica

¿Dónde podrán verse las Pegásidas en México?

La lluvia de meteoros podrá apreciarse prácticamente desde cualquier estado de la República Mexicana debido a que México se ubica en el hemisferio norte, donde la constelación de Pegaso alcanza una posición adecuada durante la madrugada.

El punto radiante del fenómeno, es decir, el lugar desde donde parecen surgir los meteoros, se localiza cerca de Markab, una de las estrellas principales de la constelación de Pegaso. No obstante, los especialistas recomiendan no concentrar la mirada únicamente en esa región, ya que los meteoros pueden atravesar cualquier parte del cielo.

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Las mejores condiciones para disfrutar del espectáculo se encontrarán en:

Zonas rurales alejadas de las ciudades.

Parques nacionales.

Playas con poca iluminación artificial.

Áreas elevadas con horizonte despejado.

La contaminación lumínica sigue siendo el principal obstáculo para apreciar este tipo de fenómenos astronómicos.

Recomendaciones para observar la lluvia de estrellas

Para aumentar las probabilidades de observar los meteoros, los expertos sugieren seguir algunas recomendaciones básicas:

Elegir una noche con cielo completamente despejado.

Buscar un sitio con vista amplia y libre de edificios o árboles.

Permanecer entre 20 y 30 minutos en la oscuridad para que los ojos se adapten.

Evitar consultar el teléfono celular o cualquier fuente de luz intensa.

No utilizar telescopios ni binoculares, ya que reducen el campo de visión y los meteoros cruzan el cielo muy rápidamente.

Llevar ropa abrigadora, agua y algún refrigerio si la observación se prolongará durante varias horas.

¿Cuál es el origen de las Pegásidas?

Aunque todavía no existe una confirmación absoluta, los astrónomos relacionan esta lluvia de meteoros con los restos del cometa C/1979 Y1 (Bradfield).

Cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas que dejó este cometa durante su recorrido por el Sistema Solar, pequeños fragmentos de polvo y roca ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre. La fricción con el aire provoca que se calienten hasta desintegrarse, originando los destellos luminosos conocidos popularmente como estrellas fugaces.

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Aunque su actividad será de apenas tres a cinco meteoros por hora, las mejores condiciones para observarla en México se presentarán durante la madrugada desde sitios con cielos despejados y poca contaminación lumínica

(Reuters)

Julio traerá más lluvias de meteoros

Si las condiciones meteorológicas impiden observar las Pegásidas durante su máximo de actividad, el calendario astronómico todavía ofrecerá otros espectáculos importantes.

Hacia finales de julio se registrará la lluvia de meteoros Delta Acuáridas, mientras que durante la primera quincena de agosto llegará uno de los eventos más esperados del año: las Perseidas, consideradas una de las lluvias de estrellas más intensas y espectaculares del calendario astronómico.

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Por ello, julio y agosto se perfilan como dos de los mejores meses para quienes disfrutan de observar el cielo nocturno desde México, especialmente desde lugares con baja contaminación lumínica y cielos despejados.