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Sheinbaum visitará hoy la Basílica de Guadalupe para recolectar armas

La mandataria encabezará la campaña “Sí al desarme, sí a la paz” en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego

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Claudia Sheinbaum explicó que esta visita forma parte de la campaña "Sí al desarme"
Claudia Sheinbaum explicó que esta visita forma parte de la campaña "Sí al desarme"

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este 9 de julio de 2026 a las 12:00 de la tarde, visitará el atrio de la Basílica de Guadalupe para encabezar una nueva jornada del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, que se realiza en coordinación con las iglesias y en especial la católica. La mandataria subrayó que la entrega voluntaria de armas es una acción directa para salvar vidas y avanzar en la pacificación del país.

Campaña “Sí al desarme, sí a la paz”: jornada en la Basílica de Guadalupe

Durante la conferencia de prensa matutina de este 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de la participación ciudadana en el retiro voluntario de armas. Explicó que las familias pueden entregar armas sin que exista proceso de investigación y recibir a cambio un apoyo económico, lo que permite retirar de circulación instrumentos que pueden causar muertes.

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“Todo lo que hagamos para desarmar de manera pacífica es salvar una vida”, declaró la presidenta.

Explicó que la actividad de hoy se realizará en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas. Reiteró que la colaboración con la Iglesia Católica es clave, ya que los atrios funcionan como espacios de confianza para que las personas entreguen armas.

Si al Desarme Sí a la Paz
En estas jornadas han recolectado desde revólveres hasta granadas y artefactos de artillería. Crédito: SECGOB/Cortesía

“Este es un programa ‘Sí al desarme, sí a la paz’, que hacemos con las iglesias, pero particularmente con la Iglesia Católica, porque es un lugar de confianza en donde las personas pueden ir a entregar las armas. Nos facilitan los atrios y muchas veces ayuda la Iglesia Católica en esta acción, en este programa, que es sumamente noble”. Recordó que el programa inició en ese mismo sitio en 2025 y anunció que hoy se darán a conocer cifras actualizadas sobre armas recolectadas y destruidas.

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Además, Claudia Sheinbaum adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presentará información sobre el decomiso y destrucción de armas incautadas. Explicó que esta acción complementa el programa “Sí al desarme, sí a la paz” y forma parte de una estrategia integral de pacificación.

“La Defensa va a informar también no solamente del programa, sino también de las armas que ha incautado y cómo se destruyen esas armas”, puntualizó la mandataria.

Si al Desarme Sí a la Paz CDMX
Las armas son destruidas, y no se le pide dato alguno a las personas que las entregan. Crédito: SECGOB

¿En qué consiste esta campaña?

El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permite que la ciudadanía entregue de manera voluntaria y anónima armas de fuego, municiones y explosivos en módulos de canje ubicados, principalmente, en atrios de iglesias y espacios públicos, a cambio de incentivos económicos determinados por el tipo y condición del arma entregada.

La acción está coordinada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, gobiernos locales y con el apoyo activo de la Iglesia Católica, que facilita espacios seguros para los canjes.

Durante 2025, autoridades registran el canje de más de 6 mil armas de fuego, entre ellas armas de uso exclusivo del Ejército, así como cientos de granadas y miles de cartuchos. El programa de canje busca retirar armamento de circulación y ofrecer incentivos a quienes entregan este tipo de objetos.

Desde su inicio en 2019, en la Ciudad de México se han retirado más de 9 mil armas y destruido cerca de un millón de cartuchos. Las autoridades destacan que miles de familias han recibido apoyo a través de incentivos económicos y que la medida contribuye a disminuir la cantidad de armas en los hogares.

El programa se vincula con una reducción de hasta 52% en los homicidios ocurridos en viviendas de la CDMX. Además, autoridades señalan que la estrategia ayuda a generar conciencia entre la población sobre los riesgos de almacenar armas en casa.

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