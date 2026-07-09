Sheinbaum responde a críticas por atender caso “El Mayo” Zambada: “Me ocupo de todo lo que corresponde”

(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas sobre su insistencia para conocer cómo se efectuó la detención de Ismael “El Mayo” Zambada a manos de autoridades estadounidenses.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria aclaró que, como presidenta de México, se ocupa “de todo lo que le corresponde todos los días”, sin embargo, en este caso su interés radica en verificar que no haya habido una violación a la soberanía nacional.

PUBLICIDAD

En desarrollo