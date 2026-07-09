Mexicana viajó a Venezuela para conocer a su novio, pero el terremoto los separó para siempre

La joven documentó su reencuentro con su novio antes de que el doble terremoto sacudiera al país sudamericano.

Una joven mexicana compartió en TikTok la experiencia que vivió tras viajar a Venezuela para encontrarse por primera vez con su pareja, con quien mantenía una relación a distancia. El viaje, que comenzó con emoción y expectativa, quedó marcado por el doble terremoto que sacudió al país sudamericano el pasado 24 de junio y que dejó miles de víctimas, personas lesionadas y familias desplazadas.

La usuaria identificada como @lobita_xx94 publicó una serie de videos en los que documentó su llegada desde México y el esperado momento en el que conoció a su novio en el aeropuerto. Ambos habían construido su relación mediante llamadas, mensajes y videollamadas, por lo que el encuentro presencial representaba un paso importante para la pareja.

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La creadora de contenido mostró en redes sociales cómo un viaje para conocer a su pareja cambió por completo tras la tragedia.

Sin embargo, apenas unas horas después de verse cara a cara, la joven y su pareja quedaron atrapados en una de las jornadas más trágicas que ha vivido Venezuela en los últimos años. Dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 impactaron el norte-centro del país con pocos segundos de diferencia, provocando daños severos en distintos estados, entre ellos La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy.

”¿Por qué la vida nos regaló solo 5 horas juntos? Sigo sin entenderlo”, escribió en uno de sus mensajes, reflejando la mezcla de dolor, desconcierto y tristeza que acompañó su experiencia tras el desastre.

Una mexicana viajó a Venezuela para conocer a su novio digital, pero él murió cinco horas después en el doble terremoto que dejó miles de víctimas.

La publicación generó reacciones entre usuarios de TikTok, quienes expresaron solidaridad con la joven y con las personas afectadas por los terremotos. En los comentarios, varias personas destacaron lo impactante de que el viaje, planeado para celebrar un encuentro amoroso, coincidiera con una emergencia que cambió la vida de miles de familias.

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La zona de La Guaira fue una de las más afectadas por el movimiento telúrico. En esa región costera se registraron colapsos de inmuebles, daños en viviendas, afectaciones a servicios básicos y una intensa movilización de equipos de emergencia. Autoridades y organismos internacionales han mantenido operativos de rescate, atención médica y distribución de ayuda humanitaria desde las primeras horas posteriores al sismo.

La joven relató que sólo pudo convivir unas horas con su novio antes de que ocurriera la emergencia.

La Organización Panamericana de la Salud informó que los dos movimientos de gran magnitud ocurrieron el 24 de junio y afectaron al menos siete estados venezolanos. La Guaira concentró una parte importante de los daños, con edificios derrumbados y comunidades que requirieron evacuaciones.

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Conforme avanzaron las labores de búsqueda, la cifra de víctimas aumentó. Reportes recientes señalan que el número de fallecidos superó los 3 mil 800, mientras que más de 16 mil personas resultaron heridas. También se reportaron miles de habitantes sin vivienda, en medio de una crisis que obligó a instalar refugios temporales y reforzar los servicios de salud.

El caso de @lobita_xx94 se viralizó por mostrar una de las historias personales surgidas tras el desastre.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el gobierno mantendría los protocolos de identificación de víctimas antes de realizar entregas a familiares. El proceso contempla el uso de huellas dactilares, registros fotográficos y datos odontológicos, mientras continúan las labores en las zonas donde hubo colapsos.

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En paralelo, brigadas locales e internacionales se desplegaron en los puntos más dañados para remover escombros, atender a sobrevivientes y localizar a personas reportadas como desaparecidas. México participó con personal especializado en búsqueda y rescate, mientras que otros países y organismos internacionales también enviaron apoyo para reforzar la respuesta humanitaria.

Rescuers work at the site of a collapsed building, in the aftermath of the June 24 earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 8, 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

El caso de la mexicana se convirtió en una de las historias personales que han circulado tras la tragedia. Su testimonio no sólo mostró la emoción de un encuentro que esperó durante meses, sino también la incertidumbre que dejó una emergencia inesperada. En cuestión de horas, un viaje planeado para celebrar el amor terminó convertido en un recuerdo atravesado por el miedo y la devastación.

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Rescuers cut through a concrete slab to open an entrance to a tunnel, in the aftermath of the June 24 earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 8, 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

Mientras Venezuela continúa con la recuperación, miles de familias enfrentan la búsqueda de seres queridos, la pérdida de sus hogares y la necesidad de reconstruir comunidades enteras. Para @lobita_xx94, las cinco horas que pudo compartir con su pareja quedaron como una historia que conmovió a usuarios de redes sociales y recordó el impacto humano detrás de las cifras del desastre.