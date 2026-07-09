México

13° Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita: fecha, sede y actividades

Se acerca uno de los eventos gastronómicos más representativos con cocineras tradicionales, artesanos, música, talleres y exquisitas degustaciones

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Video promocional de una campaña gubernamental. Las imágenes muestran manos humanas preparando masa, tortillas de maíz cocinándose en un comal sobre fuego y granos de maíz en un molcajete de piedra. Se identifican los logos del Gobierno de Comonfort. La pieza anuncia el 13° Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita, un evento que resalta elementos de la gastronomía tradicional en Comonfort, Guanajuato.

La riqueza gastronómica de Guanajuato volverá a ser protagonista con la celebración del 13° Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita, un evento que busca preservar las tradiciones culinarias y el legado de los pueblos originarios a través del maíz, la piedra volcánica y las recetas heredadas de generación en generación.

Durante dos días, el Pueblo Mágico de Comonfort reunirá a cocineras tradicionales, productores, artesanos y visitantes de distintas regiones del país para disfrutar de una experiencia gastronómica, cultural y turística que forma parte de la estrategia Guanajuato ¡Sí Sabe! 2026, impulsada para promover la cocina tradicional del estado.

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Además de degustar algunos de los platillos más emblemáticos de la región, los asistentes podrán conocer el proceso de elaboración de la tortilla ceremonial, adquirir artesanías y participar en diversas actividades familiares.

¿Cuándo y dónde será el 13° Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita?

El festival se realizará los próximos sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026 en el Pueblo Mágico de Comonfort, Guanajuato, uno de los destinos con mayor tradición gastronómica y artesanal del estado.

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El evento reunirá a decenas de expositores locales y regionales en torno a tres elementos que forman parte de la identidad del municipio:

  • La tortilla ceremonial
  • El molcajete artesanal
  • Las tradicionales gorditas comonforenses

La celebración también forma parte del calendario oficial de la Temporada Gastronómica Guanajuato ¡Sí Sabe! 2026, que contempla más de 30 festivales culinarios distribuidos en distintos municipios del estado.

¿Qué actividades habrá en el festival?

Los visitantes podrán disfrutar de un programa diseñado para toda la familia, que combina gastronomía, cultura y artesanía.

Entre las principales actividades destacan:

  • Venta y degustación de tortillas ceremoniales.
  • Muestra gastronómica con gorditas tradicionales y otros platillos elaborados con maíz.
  • Exposición y venta de molcajetes tallados en piedra volcánica.
  • Participación de cocineras tradicionales.
  • Venta de artesanías elaboradas por productores locales.
  • Talleres y demostraciones gastronómicas.
  • Presentaciones artísticas y musicales.
  • Actividades culturales para toda la familia.

El objetivo del encuentro es fortalecer la economía local y difundir el patrimonio culinario de Comonfort, un municipio reconocido por conservar técnicas ancestrales de cocina y producción artesanal.

¿Qué hace especial a la tortilla ceremonial?

La protagonista del festival es la tortilla ceremonial, una preparación que distingue a Comonfort desde hace generaciones.

A diferencia de una tortilla convencional, esta pieza se elabora con maíz nixtamalizado y se decora mediante sellos de madera tallados a mano que imprimen figuras utilizando pigmentos naturales obtenidos de plantas y vegetales. Los diseños incluyen flores, aves, cruces y otros símbolos relacionados con la identidad otomí-chichimeca de la región.

Estas tortillas suelen prepararse para fiestas patronales, bodas, bautizos, celebraciones religiosas y festividades comunitarias, por lo que representan mucho más que un alimento: son una expresión del patrimonio cultural vivo de Guanajuato.

Comonfort, un destino para descubrir la tradición gastronómica de Guanajuato

Además del festival, Comonfort ofrece atractivos que lo convierten en una excelente opción para una escapada de fin de semana.

El municipio es ampliamente conocido por la elaboración artesanal de molcajetes de piedra volcánica, una tradición transmitida durante generaciones y que continúa vigente entre los artesanos locales. También destaca por sus talleres de artesanías, su arquitectura colonial, sus paisajes rodeados de viñedos y su cercanía con otros destinos turísticos del estado.

Quienes visiten el 13° Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita podrán aprovechar para recorrer sus calles, conocer a los artesanos que mantienen viva esta tradición y degustar otros platillos típicos elaborados con ingredientes regionales.

Con esta nueva edición, Comonfort busca consolidarse como uno de los principales destinos de turismo gastronómico del país, al poner en valor la cocina tradicional, el trabajo artesanal y la herencia cultural que ha dado identidad a la región durante siglos.

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