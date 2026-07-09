VIDEO | Mujer sale del juzgado divorciada y le dedica “El Mono de Alambre” a su exesposo con mariachi

Lo que para muchos representa el cierre de una etapa difícil, para una mujer en Oaxaca fue motivo de celebración. Luego de concretar legalmente su divorcio, decidió festejar el momento de una forma poco común: contrató un mariachi para que la acompañara a las afueras de los juzgados.

Para muchas personas, firmar un divorcio representa el final de una relación, un proceso lleno de trámites y, en algunos casos, una etapa emocional complicada. Sin embargo, una mujer en Oaxaca decidió transformar ese momento en una celebración que rápidamente llamó la atención en redes sociales: contrató a un mariachi para festejar el día en que concluyó legalmente su matrimonio.

La escena ocurrió a las afueras de los juzgados, donde la mujer apareció acompañada por músicos que interpretaron canciones mientras ella sonreía, convivía con quienes estaban presentes y disfrutaba del ambiente. El momento fue grabado por testigos y comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, humor y mensajes de apoyo.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la canción elegida para acompañar la celebración. El mariachi interpretó “El Mono de Alambre”, tema que la mujer habría dedicado a quien fuera su esposo. La elección provocó risas entre las personas que observaban la escena y también entre los internautas que vieron el video.

El caso se convirtió en uno de los videos más comentados por la original forma de despedirse de una relación.

En las imágenes difundidas se aprecia a la mujer disfrutando la música y siguiendo el ritmo mientras los integrantes del mariachi interpretan el tema. Algunas personas que se encontraban cerca se detuvieron para observar lo que ocurría, mientras otras se sumaron al ambiente con aplausos, sonrisas y comentarios sobre la inusual forma de celebrar el divorcio.

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La grabación se convirtió en uno de los contenidos más comentados del día, debido a que mostró una perspectiva distinta sobre una situación que suele asociarse con tristeza, conflicto o tensión. En lugar de salir de los juzgados en silencio, la protagonista optó por convertir el cierre de su matrimonio en una anécdota pública y festiva.

Usuarios de redes sociales destacaron la creatividad de la mujer y señalaron que cada persona enfrenta los cambios de manera diferente. Algunos comentarios celebraron su actitud, mientras que otros bromearon con la posibilidad de organizar fiestas similares después de concluir procesos legales. También hubo quienes resaltaron la aparente tranquilidad con la que el exesposo presenció la escena.

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La grabación mostró a la protagonista disfrutando la música mientras varias personas se unían al ambiente.

Aunque el video generó múltiples interpretaciones, no se dieron a conocer detalles sobre la relación, los motivos del divorcio o las circunstancias que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse. Tampoco se informó si ambos acordaron la celebración o si el mariachi fue una sorpresa para el hombre.

Lo que sí quedó claro es que la mujer decidió marcar el inicio de una nueva etapa de una manera que pocas veces se observa afuera de un juzgado. La música, los aplausos y las reacciones de los presentes hicieron que el momento se alejara por completo de la imagen tradicional de un trámite de divorcio.

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La elección de “El Mono de Alambre” añadió un toque de humor al video, ya que el tema se convirtió en el centro de los comentarios de los usuarios. Para muchos, la canción fue una manera simbólica de despedirse de una relación que ya había llegado a su final, aunque la mujer no explicó públicamente el motivo detrás de la dedicatoria.

El caso también abrió conversación sobre la manera en que algunas personas resignifican los cambios personales. Para algunos, una separación puede ser un momento doloroso; para otros, puede representar la oportunidad de recuperar tranquilidad, iniciar nuevos proyectos o simplemente cerrar una etapa que ya no funcionaba.

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Un hombre entrega un cheque a una mujer, su exesposa, como pago de cuota alimentaria mientras revisan documentos en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales, los videos de celebraciones de divorcio han ganado popularidad en los últimos años, especialmente cuando incluyen elementos inesperados como música, fiestas, pasteles o reuniones con amigos. La grabación de Oaxaca se sumó a esa tendencia por el contexto en el que ocurrió: justo afuera del lugar donde se formalizó el proceso.

La protagonista no necesitó un salón, una gran producción ni una lista extensa de invitados para llamar la atención. Bastó un mariachi, una canción y la decisión de celebrar para que su historia se volviera viral. Mientras el video continúa acumulando reproducciones, la mujer ya quedó como protagonista de una de las escenas más peculiares surgidas recientemente en redes sociales.

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