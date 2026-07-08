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Ulises es acusado de mandar matar a su mamá en Jalisco para cobrar seguro de vida

La agresión ocurrió el 17 de abril en la colonia Fovissste, en el municipio de Zapopan. La línea principal de investigación apuntó a que el hijo de la mujer habría planeado el ataque con otro hombre

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Ulises es acusado de mandar matar a madre en Jalisco para cobrar seguro de vida Foto: Fiscalía Sinaloa
Ulises es acusado de mandar matar a madre en Jalisco para cobrar seguro de vida Foto: Fiscalía Sinaloa

Isaías Josafat “N” fue detenido en Jalisco como probable responsable de ordenar el asesinato de su madre para cobrar un seguro de vida que estaba a nombre de la víctima, un caso que quedó bajo análisis de un juez de control tras la captura del señalado.

La agresión ocurrió el 17 de abril en la colonia Fovissste, en el municipio de Zapopan, y la línea principal de investigación apuntó a que el hijo de la mujer habría planeado el ataque con otro hombre. La autoridad abrió indagatorias de campo y gabinete después de que el Ministerio Público tomó conocimiento del crimen.

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El caso se investigó como feminicidio y, tres meses después del asesinato, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron el mandamiento judicial contra Isaías Josafat “N”. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la autoridad que lo requería para determinar su situación jurídica en la audiencia de resolución constitucional.

La víctima fue atacada cuando caminaba hacia una tienda

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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De acuerdo con la información del caso, la mujer estaba afuera de una finca en la colonia Fovissste cuando fue atacada. Otra versión incluida en el expediente indicó que ese día volvía de Tlajomulco junto con sus hijos y que les pidió esperarla en la zona de andadores porque iría a la tienda.

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Cuando avanzó unos metros, un hombre la interceptó y le disparó en la cabeza de forma directa. El ataque le quitó la vida en el lugar.

Ese párrafo resumió el hecho central: la víctima fue asesinada en Zapopan por un tirador y la investigación sostuvo que su hijo habría sido el autor intelectual. El móvil que siguieron las autoridades fue el posible cobro de una póliza de seguro de vida.

La investigación apuntó al presunto cobro de una póliza

Las indagatorias establecieron la posibilidad de que Isaías Josafat “N” buscara cobrar el seguro de vida de su madre. Bajo esa hipótesis, habría acordado con otro sujeto la ejecución del crimen.

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La Fiscalía de Jalisco sostuvo que la póliza estaba a nombre de la mujer y que esa habría sido la razón para planear el asesinato. Con esos elementos, la autoridad obtuvo una orden judicial en contra del señalado.

La captura se realizó recientemente por agentes investigadores. Después de ello, el detenido fue presentado ante el juez de control que lo requería.

El órgano jurisdiccional sería el encargado de definir si el imputado enfrentaría proceso por el delito que le atribuyeron. Hasta ese momento, la investigación seguía abierta.

El presunto agresor material seguía libre

Aunque la autoridad detuvo al hombre señalado como probable autor intelectual, el sujeto que habría disparado contra la mujer continuaba en libertad. Esa condición mantuvo una parte del caso sin resolver.

La información disponible indicó que el crimen se cometió con la participación de al menos dos personas: quien habría planeado el asesinato y quien lo ejecutó. Por eso, la captura de Isaías Josafat “N” no cerró por completo la indagatoria.

El expediente se integró a partir de actos de investigación de campo y gabinete, además del análisis ministerial posterior al homicidio. Con ello, la autoridad construyó la hipótesis de que el asesinato no fue un ataque fortuito, sino un crimen presuntamente planeado para obtener un beneficio económico.

La detención ocurrió en el estado de Jalisco y colocó el caso en la etapa judicial. A partir de esa fase, el juez de control debía revisar los datos reunidos por la investigación para resolver la situación legal del acusado.

Isaías Josafat “N” fue detenido en Jalisco por su presunta participación en el asesinato de su madre.

• El crimen ocurrió el 17 de abril en la colonia Fovissste de Zapopan, cuando un hombre le disparó en la cabeza.

• La investigación señaló que el móvil habría sido cobrar un seguro de vida, mientras el presunto agresor material seguía libre.

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