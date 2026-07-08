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Unión Europea aprueba el acuerdo comercial con México: Ebrard prevé un impulso a las exportaciones agropecuarias

Hace unos meses la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen visitó el país para firmar el pacto con la presidenta Claudia Sheinbaum

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Bandera de la Unión Europea y de México, nudo de cuerda dorada, barco carguero con contenedores, botellas, aguacates, quesos, cerámica, coches, pan y fruta.
Un carguero con productos típicos de exportación ilustra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y México, representados por sus banderas y un nudo que los une. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dieron a conocer que el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, marcando un paso decisivo en materia comercial y económica entre ambas partes.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard informó, a través de un video en su cuenta oficial de X, que este año podría iniciar sus operación. “Es una buena noticia para México”, aseguró tras recordar que durante la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen hace unos meses en territorio mexicano, se ultimaron los detalles y se firmó el documento con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

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Con esta aprobación europea finaliza la parte sustantiva de su proceso de ratificación del componente comercial del pacto. Para su entrada en vigor, resta que el Senado de la República complete el trámite correspondiente.

Roberto Velasco
Roberto Velasco a través de su cuenta oficial de X. (X - @r_velascoa)

Beneficios del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia de economía, el tratado permitirá que casi la totalidad de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo en libre comercio, obteniendo un trato preferencial en un escenario donde continúa la incertidumbre derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.

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Los sectores más beneficiados serán: el agroalimentario, las bebidas con denominación de origen, manufactura avanzada, industria automotriz y autopartes, dispositivos médicos, química y farmacéutica.

Este nuevo convenio sustituye el marco vigente desde el año 2000 y consolida a México como una de las pocas economías globales con acceso preferencial simultáneo a América del Norte, mediante el T-MEC, y a la Unión Europea, en mercado integrado por más de 450 millones de consumidores.

Marcelo Ebrard habla sobre el acuerdo entre México y la Unión Europea

UE se posiciona como el tercer socio comercial de México

Durante 2025 el comercio bilateral entre el país y el bloque europeo alcanzó 88 mil 306 millones de dólares, manteniéndose como el tercer socio comercial de México y su segundo mercado de exportación.

Las exportaciones nacionales hacia ese mercado sumaron 23 mil 817 millones de dólares, equivalentes al 3.6% del total exportado por la región. En materia de inversión, la UE se ubicó como el segundo mayor inversionista en el país, con 9 mil 887 millones de dólares de inversión directa captada por México en 2025, equivalente al 24.2% del total nacional.

“La aprobación del Acuerdo fortalece la estrategia de diversificación comercial de México, amplía el acceso preferencial de los productos nacionales a Europa y abre una nueva etapa para atraer inversión, impulsar las exportaciones y profundizar la relación económica con uno de los mercados más importantes del mundo”, escribió la Secretaría de Economía por medio de un comunicado.

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