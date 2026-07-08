Dr. García reconoce a Cristiano Ronaldo tras su última participación en Mundiales: “Tu huella se queda grabada”

Dr. García reconoció la carrera de Cristiano Ronaldo (X@GarciaPosti)

Luis “El Dr.” García reconoció la trayectoria de Cristiano Ronaldo después de la eliminación de Portugal ante España en los Octavos de Final del Mundial 2026. En un video difundido en redes sociales, el analista deportivo expresó que ver al delantero portugués decir adiós a los mundiales significó aceptar que el tiempo pasa para todos.

Este video ofrece un análisis editorial sobre la carrera de Cristiano Ronaldo, presentando a un comentarista y un montaje de imágenes. Incluye escenas del futbolista en su juventud, recibiendo un trofeo como adulto y grandes multitudes celebrando. También se observa a un hombre caminando de espaldas por la noche. El contenido visual abarca diferentes etapas de la vida de Ronaldo y sus logros deportivos, en el contexto de su despedida de los Mundiales.

García afirmó que Cristiano no necesitó ganar una Copa del Mundo para consolidar su legado. Señaló que el atacante dejó una huella imborrable por su mentalidad inquebrantable y su capacidad de inspirar a millones de personas en el mundo.

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El comentarista sostuvo que la carrera de Ronaldo trascendió los títulos. Aseguró que su impacto y ejemplo permanecerán grabados en la historia del futbol, al margen de los resultados obtenidos en el torneo.

La huella de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Cristiano Ronaldo participó en seis ediciones de la Copa del Mundo, iniciando su trayectoria en Alemania 2006 y concluyendo en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Durante dos décadas, el delantero representó a Portugal como capitán y referente ofensivo. Anotó goles en cinco torneos consecutivos, una marca inédita para un futbolista europeo. Además, acumuló más de 25 partidos en la máxima competición, superando el récord nacional de apariciones con la selección portuguesa en justas mundialistas.

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Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts to a missed chance during the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by Aric Becker / AFP)

Partidos jugados: 27

Goles: 11

Asistencias: 2

Minutos: 2,206

Aunque nunca logró disputar una final, su presencia definió distintas etapas para Portugal y contribuyó a la mejor generación de futbolistas en la historia del país. Su consistencia goleadora y liderazgo dentro y fuera de la cancha lo consolidaron como uno de los grandes protagonistas de los mundiales.

El último año de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

La consagración de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en la temporada 2025 de la Saudi Pro League marcó un hito en su trayectoria, al sumar su primer título de liga en Arabia Saudita. El delantero portugués fue protagonista durante todo el campeonato, sumando una cifra sobresaliente de 25 goles en 30 partidos, lo que lo colocó entre los máximos goleadores del certamen.

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La campaña de Ronaldo incluyó también 3 asistencias, lo que reflejó su aporte no solo en la definición, sino también en la creación de oportunidades para sus compañeros. Esta producción ofensiva permitió que el equipo mantuviera una regularidad clave a lo largo del torneo y alcanzara el objetivo de coronarse campeón.

Cristiano Ronaldo celebra un gol vital para Al Nassr, saltando con los brazos abiertos en medio de una lluvia de confeti, con sus compañeros y la afición enardecida en el fondo del estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar la temporada, el atacante celebró otro logro significativo: la marca de 100 goles en el fútbol saudí, cifra que alcanzó tras poco más de dos años en la liga. Este registro lo consolidó como referencia del club y figura de la competencia, incrementando su legado en un nuevo país.

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