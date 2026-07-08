Zoé Robledo alerta sobre inscripciones falsas al IMSS mediante pagos a terceros difundidos en redes sociales

Zoé Robledo, director del IMSS, advierte sobre la difusión de inscripciones falsas al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de plataformas de redes sociales. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA, Google Gemini

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Zoé Robledo advirtió sobre fraudes que prometen seguridad social a cambio de pagos irregulares, y subrayó que el IMSS ha cancelado cientos de inscripciones irregulares realizadas por intermediarios que ofrecen, mediante redes sociales, el acceso a la seguridad social a cambio de cantidades que varían entre 200 y 650 pesos.

El funcionario puntualizó que quienes aceptan estos servicios no solo pierden su dinero, sino que también pueden incurrir en faltas legales y quedar desprotegidos ante la institución.

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La autoridad reconoció que la proliferación de estos anuncios se ha intensificado en los últimos meses e involucra modelos piramidales en los que se incentiva a los usuarios a reclutar más personas para disminuir el costo del supuesto trámite. Robledo advirtió que al detectarse este tipo de registros, el IMSS procede a su baja inmediata y niega el acceso a los servicios que legítimamente corresponden a los trabajadores y sus familias.

IMSS refuerza advertencia y describe el modus operandi

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social detalló que estos fraudes simulan relaciones laborales inexistentes, aprovechando la necesidad de acceso a servicios médicos y prestaciones como guarderías, pensiones y créditos hipotecarios. Zoé Robledo enfatizó: “Se están promoviendo inscripciones con pagos a terceros a precios increíblemente bajos. Cuando detectamos estos registros, se cancelan y no desaparecen empleos, desaparecen fraudes”.

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Las autoridades han observado que los responsables de estos esquemas prometen a los interesados una afiliación sencilla y sin requisitos, lo que resulta en la entrega de documentos falsos y la simulación de empleos. “Quien acepte estas condiciones puede cometer un delito sin darse cuenta y perder su dinero”, señaló el titular del IMSS.

Robledo insistió en que la única vía legal y segura para acceder a los beneficios de la seguridad social es mediante una relación laboral real o utilizando el esquema de persona trabajadora independiente que el propio IMSS implementó desde octubre de 2024. Hasta junio de 2026, casi medio millón de trabajadores se han incorporado formalmente a través de este modelo. “No necesita intermediarios ni gestores”, recalcó el funcionario federal.

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Recomendaciones y cifras del IMSS ante la proliferación de fraudes

El IMSS reporta que actualmente existen más de veintidós millones setecientas mil personas afiliadas a la seguridad social, cifra récord para el organismo. El crecimiento de este padrón ha venido acompañado de una campaña para informar y prevenir sobre prácticas fraudulentas, especialmente en el contexto del avance de los esquemas digitales y el uso de redes sociales.

Zoé Robledo anunció el inicio de una campaña nacional para advertir a la población sobre el riesgo que representan estos fraudes. El instituto exhortó a los interesados en afiliarse a consultar exclusivamente los canales oficiales y a desconfiar de cualquier oferta que implique pagos a terceros o promesas de trámites exprés. Señaló que “cuando se detectan registros irregulares se dan de baja y no se entregan los servicios, porque no tienen derecho a la atención médica ni a otros beneficios”.

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El funcionario recordó que el IMSS cuenta con un esquema formal para las personas que trabajan de manera independiente, el cual garantiza la cobertura completa de riesgos de trabajo, atención médica, incapacidades, pensión y acceso a prestaciones sociales. “El modelo ha crecido y ya son casi medio millón de trabajadores que deciden incorporarse sin necesidad de intermediarios”, afirmó.

El organismo también alertó que las empresas o personas que promuevan inscripciones colectivas o modelos piramidales pueden enfrentar responsabilidades legales y sanciones administrativas. El IMSS reiteró que protege los derechos de los trabajadores y que la única manera de garantizar el acceso a la seguridad social es por mecanismos legales y transparentes.

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