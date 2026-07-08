¿Cuántos años podría pasar en prisión Víctor Rodríguez, extitular de Pemex, por violencia familiar?

El exfuncionario fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México por el delito de violencia familiar, a casi dos semanas después de que se difundió un video en el que se ve al exfuncionario federal agredir física y verbalmente a su ahora exesposa, María Felicia Jiménez.

De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2026, María Felicia Jiménez se encontraba con Rodríguez Padilla en un domicilio ubicado en Morelos, donde la habría agredido tras una discusión.

PUBLICIDAD

A partir de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos estableció la probable participación del exfuncionario y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar, un delito que en México se sanciona con prisión, multa económica, pérdida de derechos e incluso obligatoriedad de tratamiento psicológico.

Víctor Rodríguez Padilla, quien estuvo al frente de Petróleos Mexicanos, fue detenido en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y trasladado al penal estatal de Atlacholoaya en Morelos, donde enfrentará una audiencia inicial ante un juez de control por presuntos delitos de violencia familiar contra su esposa. FOTO; FISCALÍA DE MORELOS/CUARTOSCURO.COM

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

Código Penal Federal

El Artículo 343 bis del Código Penal Federal establece que la violencia familiar consiste en el uso de la fuerza física o moral, o la omisión grave, ejercida de manera reiterada por un integrante de la familia en contra de otro, afectando su integridad física, psíquica o ambas, sin importar si causa lesiones.

PUBLICIDAD

Comete este delito el cónyuge, concubina, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.

La sanción para quien comete violencia familiar es de seis meses a cuatro años de prisión, la pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico especializado.

PUBLICIDAD

El delito se persigue por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso se persigue de oficio.

El Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público debe exhortar al probable responsable a abstenerse de conductas ofensivas hacia la víctima, acordar medidas preventivas para protegerla y solicitar las medidas precautorias pertinentes.

PUBLICIDAD

A screengrab from a surveillance camera shows former Pemex director Victor Rodriguez Padilla using violence against his wife Maria Felicia Jimenez in an unknown location, in this image released by Reuters on June 29, 2026, after multiple media outlets reported on the video. Rodriguez could not be reached for comment. A Friday statement on an X account appearing to belong to him said he had stepped back from public roles while the incident is investigated and was willing to cooperate with authorities. Maria Felicia Jimenez via YouTube/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Código Penal del Estado de Morelos

El Artículo 202 BIS establece que comete el delito de violencia familiar el miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional para dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, causando daño o sufrimiento.

La sanción es de tres a siete años de prisión, de 200 a 500 días multa, pérdida de derechos respecto al ofendido (incluidos los sucesorios, patria potestad o tutela) y tratamiento psicológico específico para rehabilitación. El delito se persigue de oficio.

PUBLICIDAD

El Artículo 202 TER equipara al delito de violencia familiar los actos cometidos contra personas bajo guardia, protección, cuidado o educación, siempre que vivan en la misma casa.

El Artículo 202 QUATER indica que el Ministerio Público debe acordar las medidas preventivas necesarias para proteger la integridad física y psíquica de la víctima y solicitar al juez medidas precautorias.

PUBLICIDAD

El Artículo 202 QUINTUS equipara la violencia familiar a los actos cometidos contra una persona con la que exista una relación de hecho, aunque no vivan en el mismo domicilio.

El Artículo 36 contempla la reparación del daño, que incluye el pago de tratamientos psicoterapéuticos para la víctima y familiares directos, así como la indemnización por daño material y moral.

PUBLICIDAD

¿Cómo fue detenido Víctor Rodríguez?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido y presentado esposado ante la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras ser acusado de violencia de género por su esposa, María Felicia Jiménez.

La detención se realizó la tarde del martes 7 de julio, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, luego de que la víctima hiciera pública la denuncia y difundiera en redes sociales imágenes de la agresión sufrida el 3 de marzo de 2026.

PUBLICIDAD

Rodríguez Padilla llegó escoltado por tres agentes mujeres, con semblante molesto y vestido de camisa blanca y pantalón negro.

Esposado y sometido, así llegó al Ministerio Público el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, acusado de violencia de género.

Tras su certificación en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, fue entregado a la Fiscalía de Morelos, estado donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a Morelos para comparecer ante un juez de control de dicho estado y poco después, ingresó al penal de Atlacholoaya.

La denuncia de Jiménez expone que el exfuncionario la agredió física y verbalmente de manera reiterada desde 2022, incluso delante de su hijo menor, situación que quedó grabada pese a los intentos del acusado por destruir la cámara.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones describe a Rodríguez Padilla como cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y candidato a dirigir el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

<br>