¿Y si no?: cómo afrontar la depresión tras la eliminación de México del Mundial 2026 JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

La derrota de la Selección Mexicana 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México durante los octavos de final del Mundial 2026 provocó una ola de desilusión en millones de aficionados.

Aunque desde el humor y las redes sociales la llamada “depresión post-eliminación” suele verse como un chiste, especialistas en salud mental advierten que el impacto emocional es real y puede afectar el bienestar de muchas personas.

PUBLICIDAD

El duelo deportivo: más allá de la broma

Perder un partido de fútbol puede parecer trivial frente a otros problemas, pero la conexión emocional con el deporte nacional es profunda. Para muchos mexicanos, el desempeño del Tri forma parte de la identidad personal y colectiva. La derrota no solo trae tristeza, sino que puede detonar episodios de depresión, ansiedad y frustración.

La Secretaría de Salud advierte que ignorar o minimizar estos sentimientos puede agravar el malestar. El psicólogo Gerardo González, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en Ciudad de México, señala: “El fútbol es una vía de escape y de pertenencia. Cuando esa ilusión se rompe, la mente experimenta una pérdida genuina”.

PUBLICIDAD

Darle su justa dimensión al fútbol

La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

Entender que el marcador no define el valor personal ni la vida diaria es clave para procesar la derrota. El deporte está lleno de factores fuera de nuestro control, y aunque la Selección Mexicana representa un símbolo nacional, su resultado no determina la valía individual.

Los aficionados pueden recordar que el fútbol es una forma de entretenimiento y que ningún resultado, por doloroso que sea, debe afectar la autoestima o la estabilidad emocional. Reconocer que la pasión deportiva no debe convertirse en motivo de sufrimiento ayuda a reducir el impacto de la eliminación.

PUBLICIDAD

Reconocer el proceso y valorar los logros

Centrar la atención únicamente en la eliminación genera una percepción de fracaso. Es importante valorar el camino recorrido por la Selección Mexicana, los triunfos en la fase de grupos y el esfuerzo mostrado ante Inglaterra.

El entrenador Javier Aguirre destacó tras el partido: “Luchamos hasta el último minuto y la afición nos acompañó en cada jugada”. Reconocer estos logros permite resignificar la experiencia y transitar el duelo desde una perspectiva constructiva.

PUBLICIDAD

Estrategias para gestionar la frustración

La irritabilidad y la tristeza pueden provocar reacciones impulsivas. Los especialistas sugieren técnicas sencillas para regular las emociones, como ejercicios de respiración: inhalar profundamente contando hasta cuatro, mantener el aire durante cuatro segundos y exhalar lentamente. Repetir este ciclo varias veces reduce la tensión y ayuda a recuperar el control.

Conversar sobre el partido con amigos o familiares también contribuye a poner la situación en perspectiva. Compartir emociones y opiniones aligera el peso del desencanto y fortalece el sentido de comunidad.

PUBLICIDAD

Evita el aislamiento y busca apoyo profesional

El aislamiento puede intensificar la tristeza. Participar en otras actividades, retomar pasatiempos o enfocarse en el autocuidado ayuda a restablecer el equilibrio emocional. Si la desilusión persiste y afecta la vida cotidiana, buscar ayuda profesional resulta fundamental.

Javier Aguirre se despidió de la selección mexicana tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos del Mundial 2026: "El sueño termina aquí", dijo el técnico de 67 años, quien entrega el mando a Rafael Márquez. (Rodrigo Oropeza / AFP)

En la Ciudad de México, instituciones públicas ofrecen atención psicológica gratuita o de bajo costo. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se ubica en Calzada México-Xochimilco 101, San Lorenzo Huipulco, Tlalpan. El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se encuentra en Calzada México-Xochimilco 539, Colonia San Lorenzo Huipulco. Para atención telefónica, la Línea de la Vida (800 911 2000) brinda orientación y apoyo emocional las 24 horas.

PUBLICIDAD

Las facultades de psicología de universidades públicas, como la UNAM, ofrecen servicios de atención psicológica en Avenida Universidad 3004, Ciudad Universitaria, Coyoacán. Además, la Secretaría de Salud mantiene módulos de apoyo en centros de salud de todo el país.

La salud mental importa, incluso tras el fútbol

La depresión post-eliminación no es un mito ni una exageración. Los factores que parecen superficiales pueden tener un efecto real en la mente. Reconocer el dolor, darle espacio y buscar ayuda si es necesario es una muestra de fortaleza y madurez emocional.

PUBLICIDAD

El deporte une, emociona y también duele. La salud mental debe recibir la misma atención que la física, incluso cuando la causa sea la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial.