Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana martes 7 de julio

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deposita el apoyo del bimestre julio-agosto con un calendario escalonado por letra del apellido paterno.

La entrega de recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa conforme al calendario establecido para el bimestre julio-agosto. El programa mantiene un esquema de depósitos escalonados con el propósito de que los beneficiarios reciban el apoyo de forma ordenada, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno.

Después de que el pasado lunes 6 de julio se realizó el depósito para las personas cuyo apellido inicia con la letra A, la dispersión avanza con un nuevo grupo de derechohabientes. Para este martes 7 de julio, el pago corresponde a quienes tienen apellidos que comienzan con la letra B, de acuerdo con la programación oficial.

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Durante este año, el monto del apoyo económico aumentó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario. El recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y puede utilizarse cuando el titular lo considere conveniente, ya que no existe la obligación de retirar el dinero el mismo día en que se refleja el depósito.

Calendario completo de pagos de julio

La programación de depósitos para el bimestre julio-agosto quedó organizada de la siguiente manera:

Un calendario muestra las fechas de pago para programas de asistencia social distribuidas por la letra inicial del apellido del beneficiario y día de la semana para julio de 2026. (Secretaría del Bienestar)

Lunes 6 de julio: letra A

Martes 7 de julio: letra B

Miércoles 8 de julio: letra C

Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida)

Viernes 10 de julio: letras D, E y F

Lunes 13 de julio: letra G

Martes 14 de julio: letra G

Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K

Jueves 16 de julio: letra L

Viernes 17 de julio: letra M

Lunes 20 de julio: letra M

Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O

Miércoles 22 de julio: letras P y Q

Jueves 23 de julio: letra R

Viernes 24 de julio: letra R

Lunes 27 de julio: letra S

Martes 28 de julio: letras T, U y V

Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z

Este calendario permite distribuir la entrega de los recursos durante varias semanas, facilitando la atención en las sucursales bancarias y evitando que todos los beneficiarios acudan el mismo día a realizar movimientos en sus cuentas.

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¿Quiénes pueden acceder al programa y qué documentos deben presentar?

El apoyo de la Pensión Bienestar se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar y el titular puede disponer del dinero cuando lo considere conveniente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene como objetivo brindar un respaldo económico bimestral que contribuya a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población y fortalecer su acceso a mecanismos de protección social.

Para incorporarse al programa es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto. Cuando el trámite es realizado por una persona auxiliar, esta también debe entregar su identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y acreditar el vínculo con la persona adulta mayor mediante el Formato Único de Bienestar.

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Una vez validada la documentación, los beneficiarios podrán recibir los depósitos conforme al calendario oficial que se emite para cada periodo de pago, permitiendo que el apoyo llegue de manera organizada y directa a quienes forman parte del programa.