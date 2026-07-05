Últimos días para participar en concurso del MAM para recrear icónicas obras de Frida Kahlo, habrá premio

Una composición gráfica yuxtapone el autorretrato de Frida Kahlo rodeada de monos con una fotografía de una mujer que posa con monos de peluche en un paisaje tropical. (Museo de Arte Moderno/X)

Ultimos días del concurso del Museo de Arte Moderno para celebrar el cumpleaños de Frida Kahlo dónde los participantes deben reinterpretar uno de sus autorretratos y el tiempo se acaba.

El MAM (Museo de Arte Moderno) convocó al público general a fotografiarse recreando uno de los ocho autorretratos de Kahlo que integran su colección permanente. Las imágenes deben enviarse al correo educativos@mam.org.mx antes del lunes 6 de julio de 2026 a las 14:00 horas.

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¡Únete a la celebración del cumpleaños de Frida Kahlo en el MAM y reinterpreta uno de sus autorretratos!



En Mediación creamos el nuestro para inspirarte, aprópiate de uno de los 8 autorretratos que hoy habitan en el MAM y envíalo a educativos@mam.org.mx pic.twitter.com/yh6Zf6PGR2 — Museo de Arte Moderno (@museoAmodernoMX) July 2, 2026

Cómo participar en el concurso del MAM

Para sumarse, basta con elegir uno de los ocho autorretratos de Frida Kahlo disponibles en el museo, recrearlo en una fotografía propia y enviarlo al correo del área educativa. Al hacerlo, cada participante acepta que su imagen pueda ser publicada en las redes sociales del museo.

El área de Mediación del MAM ya elaboró su propia versión de uno de los retratos para servir de referencia a quienes quieran unirse.

El premio y la fecha límite

Una persona con gafas observa atentamente el famoso "Autorretrato con mono" de Frida Kahlo (1945) en una exposición de arte, destacando la profunda conexión entre el público y la obra de la artista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La foto que acumule más reacciones se llevará un catálogo del MAM. El plazo cierra el lunes 6 de julio a las 14:00 horas, lo que deja pocas horas disponibles para participar.

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El concurso fue anunciado el 2 de julio de 2026 a través de la cuenta oficial del museo en X, @museoAmodernoMX.

La Colección Gelman Santander, en el MAM hasta julio

El contexto del concurso coincide con una de las muestras más relevantes que alberga el museo en este momento. Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander reúne 68 piezas del arte moderno mexicano que no se exhibían en el país desde 2008, cuando se presentaron en el Centro Cultural Muros de Cuernavaca.

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La colección fue conformada durante más de cinco décadas —entre 1941 y 1998— por Jacques y Natasha Gelman, una pareja de origen europeo que se estableció en México en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Su acervo se divide en dos grandes secciones: la europea, donada al Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York tras el fallecimiento de Natasha en 1998, y la mexicana, que ahora regresa al país luego de que varias piezas intentaran ser subastadas en Nueva York. La gestión de la familia Zambrano y del Grupo Santander permitió su repatriación.

La muestra puede visitarse en la Sala A del MAM hasta el 19 de julio de 2026.

Las obras de Kahlo en la colección

Personal de la galería traslada la obra "Las dos Fridas" de Frida Kahlo para su montaje en una exposición de arte. (Museo de Arte Moderno X)

La exposición incluye 10 óleos de Frida Kahlo, la mayor cantidad reunida en las salas del MAM en tiempos recientes. Entre ellos figuran Autorretrato con collar (1933), Autorretrato con monos (1943) y Diego en mi pensamiento (1943).

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De las 68 piezas de la muestra, al menos 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico. Según lo confirmado por la Fundación Banco Santander y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), esas obras protegidas regresarán a México en 2028, una vez concluida su itinerancia internacional pactada hasta el 30 de septiembre de 2030.

La curaduría sitúa a Kahlo como eje simbólico de la colección, en diálogo con obras de Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros.

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Quién fue Frida Kahlo

La foto acertijo Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, y murió en el mismo lugar el 13 de julio de 1954, a los 47 años. Pintó alrededor de 150 obras a lo largo de su vida, de las cuales 55 son autorretratos. Sobre esa obsesión con su propia imagen, la artista explicó: “Me pinto a mí misma porque estoy muy sola y soy el tema que mejor conozco”.

Su trayectoria estuvo marcada por el dolor físico. A los 18 años sufrió un grave accidente de autobús que la obligó a someterse a 32 operaciones quirúrgicas a lo largo de su vida. Fue durante la recuperación que comenzó a pintar, empleando un espejo instalado sobre su cama para retratarse.

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Un reconocimiento que llegó después de su muerte

ARCHIVO - El muralista mexicano Diego Rivera y la artista Frida Kahlo son fotografiados en un balcón en su casa en Ciudad de México el 13 de abril de 1939. (AP Foto, Archivo)

Durante su vida, Kahlo fue respetada en círculos artísticos de México y el extranjero, pero su fama nunca superó a la de su esposo, Diego Rivera. Su primera exposición individual tuvo lugar en 1938 en la Galería Julien Levy de Nueva York; al año siguiente, una de sus obras —Autorretrato. El marco, de alrededor de 1938— fue adquirida por el gobierno francés, lo que la convirtió en la primera artista mexicana del siglo XX en ingresar a una colección nacional francesa. La pieza se conserva en el Musée National d’Art Moderne del Centre Pompidou de París.

El reconocimiento masivo llegó décadas después de su muerte, impulsado por historiadores del arte feministas y el movimiento chicano en Estados Unidos a partir de la década de 1970. Retrospectivas en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Ciudad de México (1977), la Whitechapel de Londres (1982), la Tate Modern (2007) y museos de Chicago, Frankfurt, Monterrey y Bogotá consolidaron su lugar en el canon internacional.

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En el mercado del arte, sus cifras hablan por sí solas. En 2021, Diego y yo se vendió en Sotheby’s Nueva York por USD 34,9 millones. En 2025, El sueño (La cama) alcanzó USD 54,7 millones en subasta, el precio más alto jamás pagado por una obra firmada por una mujer.