Selección Mexicana se sube al tren de la boda de Taylor Swift: “No nos invitó, ni podíamos, tenemos los 8vos”

El equipo se suma a los chistes sobre el matrimonio de la cantante. TikTok@miseleccionmx

La Selección Mexicana se sumó al revuelo global que generó la boda de Taylor Swift con una broma en redes sociales que rápidamente se volvió viral. Los jugadores del Tri publicaron un video en el que aparecen ataviados con traje y corbata, como si se prepararan para asistir a la ceremonia de la cantante. “Alistándonos para la boda de Taylor Swift.

Ni nos invitó y ni podíamos, tenemos los 8vos", escribieron en la publicación. El mensaje incluyó también una promesa de cara a la competencia: “Otro día con más calmita, Taylor Swift. Pero tenemos que hacer historia”.

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La broma llegó en el contexto de la boda de la artista con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, celebrada el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York ante aproximadamente mil invitados, en un evento que movilizó a cientos de efectivos del Departamento de Policía de Nueva York y generó el cierre de varias calles en Midtown Manhattan.

El equipo de México bromeó con el matrimonio de la cantante (TikTok)

La publicación del equipo mexicano tuvo lugar tras la clasificación del Tri a los octavos de final del Mundial 2026, luego de vencer a Ecuador por 2-0 en el Estadio Ciudad de México el 30 de junio. Julián Quiñones abrió el marcador en el minuto 22 y Raúl Jiménez sentenció el partido en el 31, con Ecuador terminando el encuentro con diez hombres tras la expulsión de Hincapié.

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Con ese resultado, México —anfitrión del torneo junto a Estados Unidos y Canadá— enfrentará a Inglaterra en la ronda de octavos el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Azteca, luego de que los ingleses remontaran un marcador adverso para eliminar a la República Democrática del Congo por 2-1 con un doblete de Harry Kane.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce

REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, ante más de 1,000 invitados.

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La confirmación llegó a través de un representante de Swift, citado por PEOPLE. El portavoz señaló que la unión fue oficiada por el actor Adam Sandler, amigo de la pareja. Fue la primera vez que Sandler desempeñó ese papel en una boda de esta escala.

La pareja decidió prescindir de damas de honor y padrinos. Austin Swift, hermano de la cantante, fungió como “Man of Honor”, mientras Jason Kelce, exjugador de la NFL y hermano del novio, asumió el papel de “Best Man”, según el comunicado del equipo de Swift.

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Los looks nupciales fueron creados por Christian Dior Haute Couture y diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femenina, masculina y de alta costura de la casa francesa, en colaboración directa con los novios. El comunicado del equipo de Swift lo describió como el “primer vestido de novia de alta costura” de Anderson para una celebridad de alcance mundial.

Los zapatos fueron hechos a la medida por Christian Louboutin. Swift usó joyería de Cartier.

REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Desde el lunes 29 de junio, camiones descargaron equipo, pasto y decoraciones frente al Madison Square Garden. Entre las cajas ingresadas al recinto aparecieron etiquetas con las leyendas “Garden Party” y “Mirror Ball”, según reportó CBS News.

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La noche del miércoles 2 de julio, la pareja celebró una cena de ensayo con cerca de 100 familiares y amigos en el Infosys Theatre, dentro del mismo recinto. Una fuente citada por PEOPLE dijo que nunca había visto el lugar “tan diferente”.

Entre los invitados vistos llegar a la ceremonia estuvieron Lena Dunham, Jack Antonoff, Abigail Anderson, Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen y Aric Jones. Hugh Grant, Ethan Hawke, Jason Sudeikis y la exfutbolista Abby Wambach también fueron fotografiados a su llegada, de acuerdo con ABC News. Bradley Cooper y Selena Gomez, quien compartió una selfie desde su auto, fueron vistos por separado rumbo al evento.

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