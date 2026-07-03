Apertura de negocios en línea: cómo tramitar permisos para tienditas y papelerías en menos de 5 minutos

La plataforma opera desde abril y ya está activa en 105 municipios del país. La meta del gobierno es extenderla gradualmente a los 32 estados antes de que cierre 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal mexicano lanzó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, un sistema digital que permite abrir negocios de bajo impacto —tiendas de abarrotes, papelerías, estéticas y barberías— en menos de cinco minutos por internet, frente a los 20 o 30 días que demandaba el proceso anterior.

La plataforma opera desde abril y ya está activa en 105 municipios del país. La meta del gobierno es extenderla gradualmente a los 32 estados antes de que cierre 2026.

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Qué cambia para quien quiere abrir un negocio

Quienes deseen abrir un negocio de bajo impacto ya no necesitan solicitar licencias ante el municipio. El nuevo esquema sustituye siete licencias por seis avisos digitales y una sola licencia, que se mantiene exclusivamente para establecimientos que vendan bebidas alcohólicas.

Al completar el proceso, el emprendedor recibe un acuse digital que puede presentar ante cualquier autoridad en caso de verificación. Los pagos de derechos correspondientes también se realizan en línea.

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Al completar el proceso, el emprendedor recibe un acuse digital que puede presentar ante cualquier autoridad en caso de verificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 200 giros comerciales incluidos

El catálogo de la plataforma contempla más de 200 giros de bajo impacto. Entre ellos figuran papelerías, ferreterías, mercerías, misceláneas, estéticas, barberías y fruterías.

Para acceder al sistema, los interesados deben registrarse en el Registro Único de Identidad Digital (RUID) con identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

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La simplificación más amplia en la historia reciente del país

La plataforma forma parte de una estrategia federal de mayor alcance. Según informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), se han eliminado 1,711 trámites federales y simplificado otros 3,497, lo que equivale al 60% del total identificado en la Administración Pública Federal.

“Es el esfuerzo de simplificación más grande que ha habido en México y en la región”, afirmó Peña Merino durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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En el caso específico de los establecimientos mercantiles, los requisitos se redujeron de un promedio de 63 a 10 documentos, una caída del 84%. El plazo para iniciar operaciones pasó de 60 días a inicio inmediato.

El sistema ya opera en 18 entidades federativas. La meta es integrarlo en las 32 antes de que concluya este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventanilla Digital de Inversiones, el sistema complementario

Para negocios con mayor complejidad, el gobierno también avanza con la Ventanilla Digital de Inversiones, que concentra en una sola plataforma cinco trámites: licencia de uso de suelo, dictamen de impacto ambiental, aprobación de Protección Civil, contrato con la Dirección de Limpia y licencia de funcionamiento.

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El sistema ya opera en 18 entidades federativas. La meta es integrarlo en las 32 antes de que concluya este año.

Módulos presenciales para quienes necesiten orientación

Personal capacitado del área de Mejora Regulatoria brinda orientación para completar el registro en el RUID y gestionar los trámites desde la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Municipios como Tulancingo, en Hidalgo, habilitaron módulos de atención física para acompañar a emprendedores en el proceso digital. El espacio opera de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00 horas, en una zona compartida con las cajas del Centro Cultural Ricardo Garibay.

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Personal capacitado del área de Mejora Regulatoria brinda orientación para completar el registro en el RUID y gestionar los trámites desde la plataforma.

Trámites federales con plazo máximo de 90 días

Por decreto presidencial emitido el 4 de mayo, todos los trámites federales vinculados a inversiones deben resolverse en un plazo máximo de 90 días. Si la autoridad no responde en ese tiempo, el trámite se considera automáticamente autorizado.

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Para proyectos que cumplan al menos uno de tres criterios —inversiones superiores a 2,000 millones de pesos, ubicación en Polos de Bienestar o pertenencia a sectores estratégicos—, la resolución puede obtenerse en menos de 30 días a través de la plataforma inversiones.gob.mx.

Ventanilla Digital de Inversiones para empresas medianas

Para negocios más grandes que una tiendita, el gobierno implementó una ventanilla específica para empresas medianas. En las 18 entidades donde ya opera, los trámites de constitución bajaron de nueve a seis, los de construcción de 25 a 16, y los de operación de 17 a 10. Los trámites federales deben resolverse en máximo 90 días hábiles; si no hay respuesta, se consideran autorizados automáticamente.

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Herramienta Llave MX La plataforma de autenticación digital Llave MX suma 28 millones de cuentas registradas y se usa cerca de un millón de veces por semana. Integra 242 sistemas para realizar trámites a distancia, incluyendo los relacionados con apertura de negocios.